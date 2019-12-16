Irak’ın Gündeminden (16.12.2019)

Kerkük Şehrinin Güneybatısındaki Silahlı Saldırıda 2 Polis Hayatını Kaybetti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneybatısında dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneybatısında Havice kazasına bağlı Er-Riyad nahiyesinin güneyindeki Vadi Zagitun’da dün sabah saatlerinde IŞİD örgütü üyeleri federal polisin aracına silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ta Silahlı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün ikindi saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler dün ikindi saatlerinde silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda İmar’da vekil olarak çalışan bir vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin ortasında yer alan El-Vesbe Meydanı ve El-Ahrar köprüsü yakınlarında devam eden hükümet karşıtı halk gösterilerine hükümete bağlı güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden bazılarının yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Askeri Bina Hedef Alındı: 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri binaya düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası çevresinde askeri binaya dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün, Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Behrez nahiyesine bağlı 7 Nisan mıntıkasında bir motosikletin altına tuzaklanan bombanın motorun hareket etmesiyle infilak etmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Basra Şehrinde Silahlı Milisler Bir Aileyi Vahşice Katletti

Basra muhafazasının merkezi Basra şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde silahlı milislerin bir ailenin tamamını vahşice katlettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan Muhendisun mahallesinde bir eve sivil bir araç kullanan silahlı milisler tarafından dün gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir adam, eşi ve üç çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti ve 1 yaşında küçük bir kızın kurtulduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının bugün sabah saatlerinde Basra şehrinin batısında yer alan nahiyelerden birinde bir kişinin kendisini asarak intihar etmesine tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinde Askeri Karargaha Saldırı: 4 Ölü 3 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde askeri karargaha düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında bir subayın da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Mendeli nahiyesine bağlı En-Nida bölgesi kapsamında Kale mıntıkasında askeri karargaha dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve aralarında bir subayın da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye ve hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün aynı şekilde, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası çevresinde askeri binaya sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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