Prof. Dr. Muhammed Hamd Rahil El-Garaybe (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Ürdün Uluslararası İslami İlimler Üniversitesi Şeyh Nuh Kudat Şeriat ve Kanun Fakültesi Dekanı, Fıkıh ve Fıkıh Usulü Profesörü Dr. Muhammed Hamd Rahil El-Garaybe’nin vefatı dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti, geçtiğimiz Cuma günü (13 Aralık 2019 – 16 Rebiülahir 1441) akşam saatlerinde hayatını kaybeden Ürdün Uluslararası İslami İlimler Üniversitesi Şeyh Nuh Kudat Şeriat ve Kanun Fakültesi Dekanı, Fıkıh ve Fıkıh Usulü Profesörü Dr. Muhammed Hamd Rahil El-Garaybe vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirir.

Prof. Dr. Muhammed Hamd Rahil El-Garaybe (rahimehullah) Aclun muhafazasında dünyaya geldi ve oranın bilinen alimlerindendir. Mutah Üniversitesinin bazı fakültelerinde dekan olarak görev yaptı. Yermük Üniversitesinde çalıştı. Aynı zamanda Aclun Üniversitesi mütevelli heyetinde üyeliği bulunmaktaydı.

Allah (azze ve celle) Prof. Dr. Muhammed Hamd Rahil El-Garaybe’yi kabul etsin, ilmi, eğitim ve davet çalışmalarından dolayı onu hayır, mağfiret, rıdvanla mükafatlandırsın, ilmini ona şahit ve nur kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan ve onları yücelten muhlis alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

17 Rebiülahir 1441

14 Aralık 20119

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