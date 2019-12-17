Irak’ın Gündeminden (17.12.2019)

Musul Şehrinin Batısındaki Patlamada 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında dün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajanslarının yaptığı açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan El-İyadiye nahiyesine bağlı bir tarım arazisine gömülen bomba dün sabah saatlerinde 2 vatandaş yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda 2 vatandaşın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, söz konusu bombanın yaklaşık 2 sene önce Musul şehrinin tanık askeri operasyon kalıntısı olduğuna dikkat çekti.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan Musul şehrinin güneyinde yer alan Hammam Alil nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkma yasağı ilan edildikten sonra güvenlik güçleri sözde yargı tarafından aranan isimleri araştırma gerekçesiyle bazı bölgelere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aynı şekilde güvenlik güçleri tarafından Elbu Seyf mıntıkasında düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda hiçbir karşılığı olmayan iddialarla vatandaşlardan 8 kişinin tutuklandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümet kuvvetlerinin geçtiğimiz hafta Başkent Bağdat ve diğer muhafazalarda devam eden hükümet karşıtı gösterilerine destek vermek için eylem yürüten Musul Üniversitesinden 4 öğrenciyi tutuklandıkları biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Güneydoğusunda Bir Ceset Bulundu

Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda dün ikindi saatlerinde vücudunda bıçak izlerine rastlanan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehrevan mıntıkası kapsamında boş bir arazide dün ikindi saatlerinde kimliği belirsiz bir adamın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Bulunan cesette bıçak izlerine rastlandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda İmar’da vekil olarak çalışan bir vatandaşın olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Musul Şehrinin Güneyinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan Hammam Alil nahiyesinin güvenlik güçleri tarafından çembere alındığı ve güvenlik güçlerinin IŞİD örgütü tarafından sızma operasyonu gerçekleştiği iddiası ile operasyonlar düzenlemeye başladığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Ninova Operasyon Komutanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, IŞİD örgütüne bağlı silahlıların nahiyeye sızdığını ifade eden bilgiler elde ettiği gerekçesiyle Hammam Alil nahiyesinde ve ona bağlı tüm köylerde geniş çaplı güvenlik önlemleri almakta ve buna operasyonlar eşlik etmekte.

Kaynaklar, güvenlik güçlerinin operasyon düzenlenen bölgelerin tamamının giriş ve çıkışlarını kapattığı ve operasyonlar bitinceye dek sokağa çıkma yasağı ilan ettiğine dikkat çekti.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Silahlı Soygun

Başkent Bağdat’ın doğusunda bir eve dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı soygun sonucunda soyguncuların evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Yeni Bağdat mıntıkasında bir eve dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlendi. Söz konusu soygunda soyguncuların evdeki kişileri bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı soygunun düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı soyguncuları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Hükümet Kuvvetleriyle Yardımlaşan Milisler Göstericilere Yönelik Katliam İşliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada hükümetin güvenlik güçleriyle yardımlaşan milislerin Başkent Bağdat’taki ana protesto alanlarında bir dizi katliam operasyonu gerçekleştirdiği vurgulandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Elde edilen veriler Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Sinek ve El-Halani katliamında 29 ile 80 arasında kişinin hayatını kaybettiğine ve 137 kişinin yaralandığına işaret etmektedir. Saldırı sırasında elektriğin kesilmesi, göstericilerin katillerin kimliğini belirlemede zorlamıştır.”

İnsan Hakları İzleme Örgütü açıklamasında şöyle devam etmektedir: “Hükümete bağlı güvenlik güçleri ve polisler, bazı unsurları aynı üniformayı giyen silahlı milislerin saldırısı başladığı zaman bölgeden çekilmiştir. Bağdat hükümeti, bu katliama katılan veya koordinasyon sağlayan grupları ve kuvvetleri hızlı bir şekilde ortaya çıkarmalı ve suçluları kamuoyu ile paylaşmalıdır.”

Bir güvenlik kaynağı, 175 ölü veya yaralı ile sonuçlanan Es-Sinek ve el-Halani katliamının planlalarının içeriğini daha önce ortaya çıkarttığı biliniyor. Aralarında Ketaib Hizbullah ve Ehli’l Hak gruplarının da olduğu silahlı milislerin bu katliamı yönettiklerini açıklamıştı.

Tikrit Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: 3 Ölü 1 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeyinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda tır şoförlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Beyci yolunda tırlara kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda tır şoförlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Kuzeydoğusundaki Silahlı Saldırıda İmam Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda geçtiğimiz Pazar günü kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir camii imamının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Eş-Şab mıntıkasında geçtiğimiz Pazar günü kimliği belirsiz kişiler El-Faruk Camii imamına yönelik silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda imamın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattığını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden imamı bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, şehrin kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda İmar’da vekil olarak çalışan bir vatandaşın olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehrevan mıntıkası kapsamında boş bir arazide vücudunda bıçak izlerine rastlanan kimliği belirsiz bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında. Öte yandan Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Yeni Bağdat mıntıkasında bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlendiği, söz konusu soygunda soyguncuların evdeki kişileri bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları bildirildi.

Bakuba Şehrinde Trafik Kazası, Basra Şehrinde Aşiret Kavgası: 1 Ölü 1 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeybatısında bugün sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda bir sağlık merkezi müdürünün hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında meydana gelen aşiret kavgası sonucunda bir kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Diyala muhafazasındaki tıbbi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeybatısında bugün sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda bir sağlık merkezi müdürünün olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, kazanın meydana geldiği olay yerine giden ambulans araçların hayatını kaybede müdürü adli tıpa naklettiklerini açıkladı.

Yine hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan Et-Tuba ve E-Nahile mıntıkasında iki aşiret arasında silahlı kavga meydana geldi. Söz konusu silahlı kavga sonucunda o sıra oradan geçen bir şahsın yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, silahlı kavganın meydana geldiği olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettiklerini bildirdi.

Daha önce aynı aşiretler arasında meydana gelen kavga sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı biliniyor.

HEYET Net

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