Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardımlarını Ulaştırdı

Heyet Net/Bağdat

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, Tamim muhafazasında faaliyet yürüten Havice Şubesi, Havice kazasında ihtiyaç sahibi ailelere para ve gıda yardımlarını ulaştırdı.

Bu bağlamda Havice Şubesi, ihtiyaç sahibi 4 aileye gıda yardımında bulundu. Aynı şekilde 8 aileye para yardımında bulunan Havice Şubesi 20 yetimi de elbise dağıttı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Irak’ın içinde bulunan şubeleri ve insani alanda çalışmalar yürüten birimleri, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin büyük önem gösterdiği insani yardı ve destek kapsamında tüm muhafazalarda göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

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