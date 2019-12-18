Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti dün (17 Aralık 2019 – 20 Rebiülahir 1441) sabah saatlerinde Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinde hayatını kaybeden Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani için taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah) Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinde dünyaya geldi. Şeyh yolculuğuna Allah (azze ve celle)’nin kitabını ezberleyerek ve on kıraatte itkan sahibi olarak Kuran tilavetiyle başladı. Tecvit hükümlerinin ve makamların öğreniminde imtiyaz kazandı. Bu sebeple birçok insan onun önünde mezun oldu. Sadece ilim talebelerine ders vermiyordu birçok genci kabul ediyordu. Ses konusunda yetenekli gençleri seçip, onları eğittikten sonra camilere imam olarak gönderiyordu. Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah) 1975 yılında Malezya’da düzenlenen uluslararası Kuran yarışmasında İslam dünyasında tecvit hükümlerinde ikincilik ödülü kazandı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah)’ın Enbar muhafazasında önemli bir hatip ve davetçi kabul edildiğine, hutbe verdiği ilk caminin, Ramadi şehrindeki Muallimin mahallesindeki cami olduğuna dikkat çektikten sonra başta Ramadi şehri mıntıkaları olmak üzere Enbar muhafazasında yer alan çeşitli mıntıkalarda vaazlar verdiğini ve köylere gidip Allah’a davet yapıp Kuran öğrettiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti ardından Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah)’ın Amerika işgaline karşı durduğunun, sesini onlara karşı yükselttiğinin ve direnişi desteklediğinin, Mücahitler için minberlerde dua seslerini yükselttiğinin altını çizdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra şöyle devam edildi: “Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah) zalime karşı açık bir şekilde durdu. İnsanlar arasında ıslah için çabaladı, toplumlardaki olumsuz problemlerle mücadele etti ve bu noktada bazı başarılar elde etti. Tecvit hükümleri ve öğrenimi hakkında kitaplar kaleme aldı. Hulasa Fi İlmi Tecvit ve Sefer Min Kıraat Kurra El-Emcat bunlar arasındadır. Eceli gelip hayatını kaybedinceye dek hiçbir zaman Kuran öğretmeyi terk etmedi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani’ye rahmet etsin, Allah’ın kitabına hizmet etmede, Kuran tilavetini işitenlere sevdirmekte ve ayetlerin tedebbür edilmesinde yaptığı şeylerden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, onun yerini ihlaslı alimler ve karilerle doldursun.”

HEYET Net

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