Irak’ın Gündeminden (18.12.2019)

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Silahlı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan mıntıkalardan birinde dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Seb Kusur mıntıkasında dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Pazar günü, şehrin kuzeydoğusunda yer alan Eş-Şab mıntıkasında kimliği belirsiz kişilerin El-Faruk Camii imamına yönelik silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda imamın olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehrevan mıntıkası kapsamında boş bir arazide vücudunda bıçak izlerine rastlanan kimliği belirsiz bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında. Öte yandan Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Yeni Bağdat mıntıkasında bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlendiği, söz konusu soygunda soyguncuların evdeki kişileri bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları bildirildi.

Başkent Bağdat’ta İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın batısında dün öğle saatlerinde bir işyeri sahibi kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucunda hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 5 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan El-Amiriye mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün öğle saatlerinde bir işyeri sahibine bıçaklı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda adamın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bir subay tarafından yapılan açıklamada öldürülen şahsın Irak’taki göstericilere destek sağlamak için para topladığı ve topladığı yardımları Tahrir Meydanı’na gönderdiği öne sürüldü.

Öte yandan Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Ramazan 14 mıntıkasında El-Abayici noktasındaki güvenlik güçlerine IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin doğusunda yer alan Seb Kusur mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehrevan mıntıkası kapsamında boş bir arazide vücudunda bıçak izlerine rastlanan kimliği belirsiz bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında. Öte yandan Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Yeni Bağdat mıntıkasında bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlendiği, söz konusu soygunda soyguncuların evdeki kişileri bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları bildirildi.

Haşdi Şaabi Milisleri Enbar Muhafazasına Operasyon Düzenledi

Haşdi Şaabi milisleri tarafından dün ikindi saatlerinde Enbar muhafazasının kuzeyinde yer alan mıntıkalara sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Haşdi Şaabi milisleri ve ordu kuvvetleri Enbar muhafazasının kuzeyinde yer alan Sersar mıntıkasının doğusuna dün ikindi saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haşdi Şaabi milislerinin operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusundaki Patlamada Bir Sivil Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi çevresinde bir yola tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Devam Eden Halk Gösterilerine Güvenlik Güçlerinden Müdahale

Başkent Bağdat’ın ortasında devam eden hükümet karşıtı halk gösterilerine dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Vesbe Meydanı yakınlarında devam eden hükümet karşıtı halk gösterilerine güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde belirli aralıklarda göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

Başkent Bağdat ve diğer muhafazalarda, Başbakan Adil Abdülmehdi istifasını vermesine rağmen protestolar devam etmektedir. Protestocular mevcut siyasetin tamamının ilga edilmesini ve göstericilerin ölümünden sorumlu olanların adalet karşısına çıkarılmasını talep ediyor.

Başkent Bağdat’ın Batısındaki Silahlı Saldırıda Bir Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın batısında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Eş-Şale mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin doğusunda yer alan Seb Kusur mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın batısında yer alan El-Amiriye mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bir işyeri sahibine bıçaklı saldırı düzenlenmesi sonucunda adamın olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Doğusunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda emekli bir öğretmenin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Mendeli nahiyesinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda emekli bir öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi çevresinde bir yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeybatısında bir kaza meydana gelmesi sonucunda bir sağlık merkezi müdürünün olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın Güneydoğusunda Haşdi Şaabi Milisine Silahlı Saldırı

Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Diyala Köprüsü mıntıkasına bağlı bir köyde dün gece geç saatlerde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişilerin bir Haşdi Şaabi milisine yönelik silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda milisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin doğusunda yer alan Seb Kusur mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın batısında yer alan El-Amiriye mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bir işyeri sahibine bıçaklı saldırı düzenlenmesi sonucunda adamın olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat ve Necef Muhafazalarında İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bugün ikindi saatlerinde silahlı milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Necef muhafazasında silahlı milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye kazası kapsamında bugün ikindi saatlerinde silahlı milisler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Yine Necef muhafazasında yer alan El-Hamza mahallesindeki Salihin okul görevlisine silahlı milisler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda söz konusu görevlinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin güneydoğusunda yer alan Diyala Köprüsü mıntıkasına bağlı bir köyde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişilerin bir Haşdi Şaabi milisine yönelik silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda milisin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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