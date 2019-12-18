Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, dün hayatını kaybeden Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani’nin vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti dün (17 Aralık 2019 – 20 Rebiülahir 1441) sabah saatlerinde Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinde hayatını kaybeden Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani için taziyelerini bildirir.

Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah) Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinde dünyaya geldi. Şeyh yolculuğuna Allah (azze ve celle)’nin kitabını ezberleyerek ve on kıraatte itkan sahibi olarak Kuran tilavetiyle başladı. Tecvit hükümlerinin ve makamların öğreniminde imtiyaz kazandı. Bu sebeple birçok insan onun önünde mezun oldu. Sadece ilim talebelerine ders vermiyordu birçok genci kabul ediyordu. Ses konusunda yetenekli gençleri seçip, onları eğittikten sonra camilere imam olarak gönderiyordu. Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah) 1975 yılında Malezya’da düzenlenen uluslararası Kuran yarışmasında İslam dünyasında tecvit hükümlerinde ikincilik ödülü kazandı.

Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah) Enbar muhafazasında önemli bir hatip ve davetçi kabul edilmektedir. Hutbe verdiği ilk cami, Ramadi şehrindeki Muallimin mahallesindeki camidir. Başta Ramadi şehri mıntıkaları olmak üzere Enbar muhafazasında yer alan çeşitli mıntıkalarda vaazlar verdi ve köylere gidip Allah’a davet yapıyor ve Kuran’ı öğretiyordu.

Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah) Amerika işgaline karşı durdu, sesini onlara karşı yükseltti ve direnişi destekledi. Mücahitler için minberlerde dua seslerini yükseltti.

Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani (rahimehullah) zalime karşı açık bir şekilde durdu. İnsanlar arasında ıslah için çabaladı, toplumlardaki olumsuz problemlerle mücadele etti ve bu noktada bazı başarılar elde etti. Tecvit hükümleri ve öğrenimi hakkında kitaplar kaleme aldı. Hulasa Fi İlmi Tecvit ve Sefer Min Kıraat Kurra El-Emcat bunlar arasındadır.

Eceli gelip hayatını kaybedinceye dek hiçbir zaman Kuran öğretmeyi terk etmedi.

Allah (azze ve celle) Kari Şeyh Muhammed Avad Hamudi El-Ani’ye rahmet etsin, Allah’ın kitabına hizmet etmede, Kuran tilavetini işitenlere sevdirmekte ve ayetlerin tedebbür edilmesinde yaptığı şeylerden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, onun yerini ihlaslı alimler ve karilerle doldursun.

Genel Sekreterlik

17 Aralık 2019

20 Rebiülahir 1441

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