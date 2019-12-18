Tikrit Şubesi’nden Öğrencilerin Okul İhtiyaçlarına Destek

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Tikrit Şubesi, göçmenlerin hallerine vakıf olma, ihtiyaçlarını giderme, toplumun diğer gruplarına ayak uydurmaları için çalışma noktasında bir proje hazırladı. Bu bağlamda Tikrit Şubesi, ilgili kesimlerin matematik kitabını sağlamaya güç yettiremediklerini bildirdikten sonra Erbil muhafazasında göçmen okullardan birinde 5. Sınıflar için matematik kitabını bastı.

Söz konusu çalışmadan 171 öğrencinin faydalandığı ifade edilirken öğrencilerin aileleri, bu çalışmadan ve çocuklarının eğitimi gösterilen bu gayretlerden ve okulda akranlarından geri kalmalarına engel olunduğundan dolayı teşekkür ettiler.

HEYET Net

1 total views, 1 views today