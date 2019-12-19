Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Felluce şehrinde ortaya çıkan toplu mezarın üstünün örtülmesi ve 2016 yılında Haydar El-Abadi hükümetinin ve mezhepçi milislerinin işlediği bu katliamın işaretlerinin gizlenmeye çalışılması hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1409 Sayılı Açıklama) Felluce Şehrinde Bulunan Toplu Mezarın Üstünün Örtülmesi ve Kurbanların Kimliklerinin Gizlenmesi Çabaları Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Elleri ve gözleri bağlı yüzlerce erkek, kadın ve çocuğun cesedini içeren, Enbar muhafazasının şehirlerinden kaçırılan kişilerin olduğu zannı galiple tahmin edilen, Felluce şehrinin çevresinde bazı toplu mezarların ortaya çıkması haberleri ilgi görmedi. Siviller hakkında bu toplu katliamı işleyen hükümet ve mezhepçi milisler, başta Parlamento başkanı olmak üzere bazı siyasilerden, Ramadi ve Felluce şehrindeki yerel hükümetlerden yardım alarak bu katliamın izlerini gizlemek, detaylarının üstünü örtmek, konuyla ilgilenen basın organlarına ve aktivistlere baskılar kurarak ve basın açıklamaları yaparak kurbanların kimliklerini gizlemeye çalışmak için koşturmaktadır. Öte yandan kayıp sahibi ailelere, insan hakları komitelerine bu mezarları incelemelerine, kurbanların kimliklerini bazı eşyaları aracılığıyla tespit etmelerine izin verilmemektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bu suçun, hükümet ile mezhepçi milislerin, bunun üstünü örtmeye çalışanların, kayıpların akıbetini milislerinin suçlarına terk edenlerin ortak olduğu, insanlığa karşı işlenmiş bir savaş suçu olduğunu vurgulamaktadır. Aynı şekilde bu mezarları gizlemeye çalışanlar, basın düzeyinde aydınlanmasına veya uluslararası düzeyde aktifleşmesine engel olanlar da bu suça ortaktırlar.

Şuana dek ortaya çıkan iki tane mezarlığın bulunduğu bölgede yaşananlar, bu mezarlıkların çevresinde bulunan diğer toplu mezarların ortaya çıkmasına engel olmak için büyük bir gayrete işaret etmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti, kurbanların yakınlarından ilgili kişilerin oraya ulaşmasından önce bu mezarlıklarda kanıtların yok edilmeye ve silinmeye çalışıldığı uyarısında bulunmaktadır.

Enbar muhafazasında 2016 yılında Haydar El-Abadi hükümeti kuvvetleriyle yardımlaşan mezhepçi milisler tarafından sivillere yönelik işlenen bu vahşet, bu soykırım, Iraklı halka yönelik işlenen büyük suçların tamamı -ki sonuncusu değişim isteyen gösterilerin hedef alınmasıdır-, uluslararası toplum, bölgesel Arap rejimleri tarafından sessizlikle karşılık görmektedir. Oysa onlar sokakları, toprakları kan ve cesetle dolup taşan Irak halkının maruz kaldığı şeylere ilgisiz olmadıklarını göstermektedirler.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, bu sessizliğe dikkat çekip Irak’taki hükümet terörüyle dayanışmada dolaylı bir katılım olarak kabul ettiğimizi, devam eden bu korkunç suçlar nedeniyle cezadan ve adalet karşısına çıkarılmaktan kaçmaları için siyasilerden ve güvenlik güçlerinden suçlulara karşı büyük bir yardım olarak gördüğümüzü vurguluyoruz.

Genel Sekreterlik

19 Rebiülahir 1441

16 Aralık 2019

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