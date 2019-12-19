Irak’ın Gündeminden (19.12.2019)

Ebi Sayda Nahiyesinde Güvenlik Boşluğu ve Gerginlik Hakim

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesindeki mıntıkalarda ve çevrelerinde, İran’ın projelerini bölgede yürüten silahlı milislerin arasındaki çatışmalar nedeniyle gerginlik ve istikrarsızlık hakim.

Haber ajanslarının yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre bölgedeki kesimler arasındaki kabilevi ve siyasi çatışmalar, bölgedeki hakim gerginlik nedeniyle Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde yaklaşık 15 aile evlerini terk ederek göç etti.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada hükümetle bağlantılı milislere bağlı silahlı gruplar arasında dün sabah saatlerinden itibaren devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle Ebi Sayda nahiyesinde durumların kötüye doğru gittiği ifade edildi.

Diyala muhafazasının kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinin 2 gün içerisinde biri Haşdi Şaabi milisi ve biri de kadın olmak üzere 6 ölü veya yaralıya tanık olduğu biliniyor. Bölgede güvenlik ve istikrar sağlamada hükümet kuvvetlerinin başarısızlığı gölgesinde bu yaşananların bölgede nasıl bir güvenlik boşluğu olduğunu göstermektedir.

Zi Kar ve Basra Muhafazalarında Öfkeli Göstericiler Petrol Şirketlerinin Yolunu Kapattı

Basra ve Zi Kar muhafazalarındaki petrol şirketlerine ve limanlara giden yollar dün öfkeli göstericiler tarafından kapatıldığı kaynaklar tarafından rapor edilirken göstericilerin istekleri gerçekleşmediği takdirde sivil isyan ilan edecekleri ifade edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra muhafazasındaki öfkeli göstericiler muhafazadaki limanların şirketlerinin binalarını kapattı. Göstericilerin, barışçıl gösterilerin başlamasına neden olan talepleri saptırmaya çalışan her türlü girişimi reddettikleri ifade edildi.

Kaynaklar, göstericilerin El-Makel mıntıkasındaki liman şirketinin binasının önünde bir araya geldiklerini, yolsuzluk yapanların ve kamu malını çalanların adalet karşısına çıkarılmasını talep eden sloganlar atarak bu talepler gerçekleşinceye kadar şirketin önünde açık eylem ilan ettiklerini bildirdi.

Öte yandan kaynaklar, Zi Kar muhafazasının güneyindeki bir şirketin önünde onlarca mühendis tarafından eylem başlatıldığını, eylemcilerin çalınan haklarını istediklerini, istekleri gerçekleşinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurguladıklarını, taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermeye çağırdıklarını ve şirket idaresinin ertelemelerini reddettiklerini açıkladı.

Diğer yandan kaynaklar, Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrindeki barışçıl gösterilerin çadırların artmasıyla genişlik kazandığını açıkladı. El-Habubi Meydanı’ndaki eylemciler şunu söylemektedirler: “Protesto alanları, mevcut siyasi otoritenin ilga edilmesini ve partilerin ve mevcut siyasetin adaylarından uzak bir ismin başbakan seçilmesini istemek için gösteri alanlarına çeşitli vakitlerde gelen göstericilere nazaran genişledi.”

Kaynaklar aynı şekilde Nasiriye şehrindeki ana gösteri alanlarında çadırların 180’e ulaştığına dikkat çekti. Yine hükümet dairelerinde tatilin devam etmesiyle onlarca öğrencinin El-Habubi Meydanı’ndaki gösterilere katıldığı ifade edildi. Göstericiler siyasi partileri reddeden sloganlar attılar, göstericileri hedef alan suikast ve kaçırma gibi şiddet politikalarına karşı çıktılar, parçacı çözümleri reddederek El-Habubi Meydanı’ndaki eylemcilerle dayanışma sağladılar.

Birleşmiş İnsan Hakları Komiserliği: Gösterilerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 475’e, Yaralıların 12.000’e Yükseldi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği dün yayınladığı açıklamasında geçtiğimiz Ekim ayının başında Irak’ta başlayan hükümet karşıtı halk gösterilerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahaleleri sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 475’e, yaralananların ise 27.000’e ulaştığını ifade etti.

İnsan Hakları Komiserliği yaptığı açıklamasında Başkent Bağdat ve ülkenin orta ve güney muhafazalarında 2,5 ay devam eden halk gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 475’e, yaralananların 27.000’e ulaştığını vurguladı.

Yayınlanan açıklamada gösterilere hükümet kuvvetleri tarafından göstericilere yönelik şiddetin ve ek olarak keskin nişancı saldırıların ve uluslararası düzeyde yasak yakıcı bombaların eşlik ettiğini açıkladı.

Diğer yandan yayınlanan açıklamada söz konusu gösterilerde barışçıl halk gösterilerini destekleyen göstericilerden ve aktivistlerden binlercesinin tutuklandığı ifade edildi.

Kays El-Hazeli liderliğinde Asaib Ehli’l Hak milislerinin halk gösterilerini destekleyen gazeteci ve aktivistlerin isimlerinden müteşekkil bir liste yayınladığı, haklarında sistematik suikastların düzenlenmesi noktasında tehdit içerdiği biliniyor. Yayınlanan listede Irak’ın içinde ve dışında olmak üzere 700’den fazla insanın ismi bulunmakta ve bu durum bu şahısların hayatlarının tehdit altında olduğunu göstermektedir.

Necef Şehrinin Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Necef muhafazasının merkezi olan Necef şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Necef şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri aktarıldı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Necef muhafazasının dün, El-Hamza mahallesindeki Salihin okul görevlisine silahlı milisler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda söz konusu görevlinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Ebi Sayda Nahiyesinde Aşiret Çatışmaları Bu Sabah Tekrardan Başladı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde bugün sabah saatlerinde aşiret çatışmalarının tekrardan başladığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde bugün sabah saatleri itibariyle çeşitli silahlarla aşiret çatışmaları tekrardan başladı. Bölgedeki halkın iki günden beri korku ve endişe içinde olduğu ifade edilirken çatışmalar devam ettiği takdirde bölgede göçe tanık olunacağı ifade ediliyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan aşiret çatışmalarının bölgedeki trafiği felç ettiği kaynaklar tarafından belirtilirken çatışmalar sonucunda onlarca ailenin bölgeden göç ettiği vurgulandı.

Başkent Bağdat’ın Kuzeydoğusunda Silahlı Soygun

Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda bir eve bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncuların evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Eş-Şab mıntıkasındaki Besatin mahallesinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlendi. Söz konusu soygunda soyguncuların evde bulunan kişileri bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı soygunun düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı soyguncuları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin güneydoğusunda yer alan Diyala Köprüsü mıntıkasına bağlı bir köyde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişilerin bir Haşdi Şaabi milisine yönelik silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda milisin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye kazası kapsamında silahlı milisler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın Batısında Trafik Kazası: Biri Çocuk 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın batısında bugün meydana gelen kaza sonucunda biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan El-Gazaliye mıntıkasına bağlı El-Camiye mahallesindeki otobanda bir araç bugün öğle saatlerinde takla attı.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada araç hareket halindeyken aracın bir lastiğinin patlaması sonucunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybedip güvenlik tellerine çarptığı ve daha sonra toprak yola doğru takla attığı ifade edildi. Söz konusu kaza sonucunda biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin güneydoğusunda yer alan Diyala Köprüsü mıntıkasına bağlı bir köyde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişilerin bir Haşdi Şaabi milisine yönelik silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda milisin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye kazası kapsamında silahlı milisler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Eş-Şab mıntıkasındaki Besatin mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncuların evde bulunan kişileri bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları bildirildi.

HEYET Net

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