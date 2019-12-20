Irak’ın Gündeminden (20.12.2019)

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat-Musul yolunda yer alan Peşmana köyü kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin güneydoğusunda yer alan Diyala Köprüsü mıntıkasına bağlı bir köyde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişilerin bir Haşdi Şaabi milisine yönelik silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda milisin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Eş-Şab mıntıkasındaki Besatin mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncuların evde bulunan kişileri bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları bildirildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Aile Kavgası: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bir tarım köyünde bugün sabah saatlerinde meydana gelen silahlı aile kavgası sonucunda 3 kardeşin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine yakın köylerden birinde bugün sabah saatlerinde bir aile içi kavga meydana geldi. Söz konusu kavgada daha sonra silahların da kullanılması sonucunda 3 kardeşin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı kavganın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde dün sabah saatleri itibariyle çeşitli silahlarla aşiret çatışmalarının tekrardan başlamasına tanık olduğu biliniyor.

Basra Şehrinin Güneyinde Silahlı Aşiret Kavgası

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana gelmesi sonucunda bir gencin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin güneyinde yer alan Ebu Huseyb kazasına bağlı bir mıntıkada bir şahsın bıçakla öldürülmesinin ardından bugün sabah saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Silahlı çatışmanın yaşandığı tarafların aynı aşiretten olduğu, ailevi bir meseleden dolayı kavganın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, silahlı çatışmanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Ceset Bulundu

Başkent Bağdat’ın doğusunda bugün öğle saatlerinde vücudunda bıçak izlerine rastlanan bir cesedin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Nehrevan mıntıkası kapsamında boş bir araziye terke dilmiş kimliği belirsiz bir adamın cesedi bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar bulunan cesedin karın bölgesinde bıçak darbelerine rastlandığını açıkladı. Kaynaklar, bulunan cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra ailelerine teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın bugün, Bağdat-Musul yolunda yer alan Peşmana köyü kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Öte yandan Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Diyala Köprüsü mıntıkasına bağlı bir köyde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişilerin bir Haşdi Şaabi milisine yönelik silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda milisin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Eş-Şab mıntıkasındaki Besatin mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncuların evde bulunan kişileri bir odaya kapattıktan sonra evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları bildirildi.

HEYET Net

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