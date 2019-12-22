Irak Müslüman Alimler Heyet: “Güvenlik Meclisi, Sivillere Yönelik İşlenen Vahşi Katliamlar Karşısında Sadece Endişesini Dile Getirmekle Yetinmemeli”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Medya Birimi, “Güvenlik Meclisi tarafından yayınlanan bu gibi açıklamalar kurban ile celladı eşit tutmaktadır. Hükümetin ve milislerin barışçıl göstericileri öldürmeye, insan hakları ihlalleri işlemeye devam etmesine bir etken olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Güvenlik Meclisinin üzerine düştüğü gibi hükümet ve milisler tarafından Iraklı haltan akıtılan kanın durdurulmasına çağrı yapması, siviller hakkında işlenen vahşi katliamların karşısında sadece endişesini dile getirmekle yetinmemesi, sadece orantısız güçle karşılık verilen, yüzlercesinin öldürülmesi ve binlercesinin yaralanmasıyla kanları dökülen göstericilerle diyalog sağlanması için hareket etmesi beklenirdi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamada Güvenlik Meclisinin, Irak’ta başlayan halk gösterileri ve protestolarının başlamasından 2,5 ay sonra Irak’ta yaşanan gelişmelere özel bir basın açıklaması yayınladığı vurgulandı. Güvenlik Meclisi tarafından yayınlanan açıklamada milli ve toplumsal düzeyde siyasi diyalog ve uzlaşma, seçim yardımı, seçimler için bağımsız yüksek komiserlik konularında ihtimam gösterdiği iddiasıyla yedinci işgalci hükümetin övüldüğüne dikkat çekildi. Öte yandan göstericilerin öldürülmesi, karartılması ve gelişigüzel tutuklanması karşısında endişeler dile getirilirken silahsız göstericilerin ve güvenlik güçlerinin öldürülmesi veya karartılması karşısında da endişeler dile getirildi. El-Vesbe Meydanında meydana gelen olaya işaret edildi!?

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi aynı şekilde Güvenlik Meclisinin, milyonlarca Iraklının ölmesine ve evsiz barksız kalmasına neden olan, mezhep sistemi üzerine mebni mevcut siyaseti desteklemekte ısrar etmesinin Irak’ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmayacağını, aksine Iraklılara yönelik insan hakları ihlallerini ve felaketleri çekmeye devam edeceğini vurgulamaktadır.”

HEYET Net

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