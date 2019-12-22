Irak’ın Gündeminden (22.12.2019)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Askeri Nokta Hedef Alındı: 1 Ölü

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhiyse mıntıkasındaki askeri noktaya kimliği belirsiz kişiler tarafından dün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cuma günü akşam saatlerinde aynı mıntıkada meydana gelen patlama sonucunda aralarında bir subayın da bulunduğu 5 ölü veya yaralıya tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine yakın köylerden birinde bir aile içi silahlı kavga meydana gelmesi sonucunda 3 kardeşin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: Biri Subay 4 Asker Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan bir köyde Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda biri subay 4 askerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhise köyünde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda biri subay 4 askerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, Ebi Sayda nahiyesinin birkaç haftadır aşiretler arasında dönen silahlı aşiret kavgalarına tanık olduğuna dikkat çekti.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhise köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri noktaya silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda bir ordu kuvvetinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine yakın köylerden birinde bir aile içi silahlı kavga meydana gelmesi sonucunda 3 kardeşin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Süleymaniye Muhafazasının Güneyinde Kaza: 1 Ölü 2 Yaralı

Irak Kürdistanı’nda yer alan Süleymaniye muhafazasının güneyinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Trafik Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre Süleymaniye muhafazasının güneyinde yer alan Şeyh Lenger köyünde Kelar kazası ile Gelale nahiyesi arasındaki yolda önceki akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Hille Şehrinin Güneyinde Kaza: 2 Ölü 5 Yaralı

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin güneyinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şemuli kazası yakınlarındaki otobanda iki araç arasında dün sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Babil muhafazasının, geçtiğimiz Cumartesi günü Hille şehrinin güneyinde yer alan El-Kasım nahiyesinde Haşdi Şaabi milisleri komutanına düzenlenen suikast girişimine tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Silahlı Saldırı: 1 Sivil Yaralandı

Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan bir mıntıkada dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan El-Emin mıntıkası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikale den güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, Bağdat-Musul yolunda yer alan Peşmana köyü kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Nehrevan mıntıkası kapsamında boş bir araziye terke dilmiş kimliği belirsiz bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın Güneybatısında Patlama: 2 Sivil Yaralandı

Başkent Bağdat’ın güneybatısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneybatısında yer alan El-Buya mıntıkası kapsamında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, Bağdat-Musul yolunda yer alan Peşmana köyü kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Nehrevan mıntıkası kapsamında boş bir araziye terke dilmiş kimliği belirsiz bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında. Öte yandan Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan El-Emin mıntıkası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Kuzeybatısındaki Patlamada 3 Sivil Yaralandı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan Eş-Şale mıntıkası kapsamında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin doğusunda yer alan El-Emin mıntıkası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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