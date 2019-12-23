Irak Müslüman Alimler Heyeti Yardım Birimi Göçmenlere Yönelik İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Heyet Net/Bağdat

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Musul şehrinin doğusunda yer alan Hazer göçmen kampındaki ailelere maddi yardımda bulundu.

Bu bağlamda Yardım Birimi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyasından kampta yaşayan 750 göçmen aile faydalandı. Söz konusu kampanya, kış mevsiminin gelmesiyle ulaşım yollarından uzak bölgelerdeki kurulan göçmen kamplarındaki göçmen ailelere destek sağlamak, kış, yağmur ve soğukları aşmak için göçmen ailelere önem göstermek için insani yardım kampanyaları kapsamında gerçekleşti. Söz konusu aileler, yazın sıcağından ve kışın soğuğunda korunamayan kamplarda yaşamaktadır.

Bu bağlamda insani yardımın kendisine ulaştırıldığı aileler, Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneğine teşekkürlerini ilettiler ve Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin birimlerinin ve şubelerinin göçmenlere yardım bağlamında düzenledikleri girişimleri takdir ettiler.

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