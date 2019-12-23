Irak’ın Gündeminden (23.12.2019)

Salahuddin ve Diyala Muhafazasında Silahlı Saldırılar: 5 Ölü 3 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi Tikrit şehrinin kuzeyinde Cumartesi günü akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan bir mıntıkada düzenlenen benzer bir silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Beyci kazasındaki Es-Siniye mıntıkası kapsamında IŞİD örgütü tarafından Cumartesi günü akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hamrin Gölü yönündeki Es-Sadiye mıntıkası yakınlarında Cumartesi günü akşam saatlerinde IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırıların düzenlendiği olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin söz konusu bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybedenleri ise adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhise köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri noktaya silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda bir ordu kuvvetinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine yakın köylerden birinde bir aile içi silahlı kavga meydana gelmesi sonucunda 3 kardeşin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhise köyünde bir patlama meydana gelmesi sonucunda biri subay 4 askerin yaralandığı bildirildi.

Basra ve Salahuddin Muhafazalarında 4 Ayrı Patlama

Basra muhafazasında dün öğle saatlerinde ses bombasının patlaması sonucunda bir teğmenin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra şehrinde yer alan iki mıntıkada meydana gelen iki patlamada ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeyinde eğitim akademisine polisleri taşıyan bir aracı hedef alan bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin caddelerinden birinde dün öğle saatlerinde güvenlik birliğini hedef alan bir ses bombası patlaması meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda bir teğmenin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diğer yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Basra şehrinde bir evin ve bir şirketin önünde olmak üzere dün öğle saatlerinde iki patlama meydana geldiği belirtildi. Söz konusu patlamalarda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Salahuddin muhafazasındaki güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada ise Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Şarkat kazasında eğitim akademisine polis taşıyan aracı hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede ikinci bir bombanın tespit edildiği ve uzmanlar tarafından imha edildiği gelen bilgiler arasında.

Salahuddin muhafazasının Cumartesi günü, Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Beyci kazasındaki Es-Siniye mıntıkası kapsamında IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat ve Diğer Muhafazalarda Öğrencilerin Katılımıyla Gösteriler Devam Ediyor

Gösteri koordinasyonları tarafından çağrısı yapılan genel greve katılmak için birçok öğrenci dün Başkent Bağdat ve diğer muhafazalardaki gösteri alanlarında bir araya geldi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre birçok öğrenci dün Başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda bir araya geldi. Yine göstericiler Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında resmi tatil ilanına rağmen El-Behv noktasını, aynı şekilde 5 köprüyü ateşe verilen lastiklerle kapattı. Protestolara katılmak için yüzlerce öğrenci gösteri alanlarında bir araya geldi.

Aynı şekilde göstericiler Vasit muhafazasındaki tüm girişleri ve köprüleri kapattı. Şehirdeki hareket felç olurken hükümetin resmi kurumlarında tatil ilan edildi. Öte yandan bölgede güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Diğer yandan Kadisiye muhafazasında gösterilerin yenilenmesi, göstericilerin ortaya koyduğu şartlar kapsamında yeni bir başbakanın seçilmemesi sebebiyle devlet kurumlarında resmi tatil ilan edildi. Öğrenciler genel grevine devam ederken Müsenna Üniversitesinin ana kapıları kapatıldı. Köklü çözümler getirerek halkın istekleri gerçekleşinceye kadar Babil muhafazasındaki öğrenciler açık greve çağrı yaptı.

Öte yandan Basra muhafazasında gösteriler, muhafazanın kuzeyinde yer alan petrol sahası yakınlarında tekrardan başladı. Gösteri alanlarına çadırlar kurulurken bölgedeki bazı yollar göstericiler tarafından kapatıldı.

Meysan Muhafazasında Abdulmuhsin El-Behadili Adlı Sivil Aktivist Öldürüldü

Meysan muhafazasında dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Abdulmuhsin El-Behadili adlı sivil aktivistin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Meysan muhafazasında sivil bir araç kullanan silahlı milisler, dün akşam saatlerinde Abdulmuhsin El-Behadili adlı sivil aktiviste yönelik silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Abdulmuhsin El-Behadili adlı sivil aktivistin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden aktivistin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Meysan muhafazasının dün sabah, Amara şehrinin güneyinde yer alan Kale Salih ile Kehla kazasını birbirine bağlayan ana yolda aracıyla hareket halinde olan Hüseyin Naim adlı sivil aktivistin suikast girişimine maruz kalmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ta barışçıl göstericileri ve sivil aktivistleri hedef alan suikast girişimlerinin arttığı biliniyor. Önceki akşam Zi Kar muhafazasında benzer bir saldırıda Ali El-Asmi adlı sivil aktivist öldürülmüştü. Yine 8 Aralık’ta Kerbela şehrinin ortasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Fahim Et-Tai adlı sivil aktivist hayatını kaybetmişti. Yine Kadisiye muhafazasının merkezi Divaniye şehrinde Ali El-Medeni Sair Kerim Et-Tayyib adlı aktivistlerin aracını hedef alan bir patlama meydana gelmiş ve aktivitsler yara alarak kurtulmuştu.

İnsan hakları savunusuyla ilgilenen uluslararası heyetler ve örgütlerin, Ekim ayının başında Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında başlayan hükümet karşıtı halk gösterilerinde barışçıl göstericilerin ve sivil aktivistlerin öldürülmesi ve kaçırılmasından siyasi partilere tabi olan milisleri sorumlu tuttuğu biliniyor. Söz konusu örgütler Irak hükümetinden katillerin kimliğinin ortaya konulmasını ve adalet karşısına çıkartılmalarını talep ediyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: Ordu Kuvvetlerinden 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesi çevresinde orduya ait askeri noktaya dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhise köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri noktaya silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda bir ordu kuvvetinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Öte yandan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhise köyünde bir patlama meydana gelmesi sonucunda biri subay 4 askerin yaralandığı bildirildi. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hamrin Gölü yönündeki Es-Sadiye mıntıkası yakınlarında IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Ramadi Şehrinin Batısında Bombalı Araç Saldırısı: 2 Ölü 1 Yaralı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında bugün sabah saatlerinde düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bir subayın da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan Kaim kazasına giden Ti Van yolunda tuzaklananmış bomba yüklü araç, bugün sabah saatlerinde ordu kuvvetlerinin devriye aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak ettirildi. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bir subayın da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Enbar muhafazasının geçtiğimiz Perşembe günü Amerikalı kuvvetler tarafından hava indirme operasyonu sonucunda Haşdi Şaabi milisleri komutanlarından birinin tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinde Silahlı Saldırı: Gece Bekçisi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin batısında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir gece bekçisinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin batısında yer alan El-Katun mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler dün gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ismi paylaşılmayan bir gece bekçisinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhise köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri noktaya silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda bir ordu kuvvetinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Öte yandan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhise köyünde bir patlama meydana gelmesi sonucunda biri subay 4 askerin yaralandığı bildirildi. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hamrin Gölü yönündeki Es-Sadiye mıntıkası yakınlarında IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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