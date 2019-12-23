Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuk olarak ağırlandı. Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından verilen “Irak’taki Son Gelişmelerin Tahlili” adlı seminere Ürdün’de yaşayan Iraklı vatandaşlar katılım gösterdi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuşmasının başında Irak’taki olayların, kamu oyunun ve basın organlarının yanında geniş verilerle başladığını vurguladıktan sonra basın organlarının Irak atmosferini çok yönlü ele aldığını, Ekim devrimi ve ülkenin tanık olduğu halk hareketlenmesi gölgesinde tanık olunan gelişmelere ışık tuttuğunu vurguladı.

Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, birçok Iraklı milli kuvvetin Ekim devrimini desteklemede, gücünü arttırmada, Iraklı halkın içinde bulunduğu durumdan kurtulması, ülkede mevcut siyasi rejimin düşmesiyle ve hakim partilerin adalet karşısına çıkarılmasıyla özgürlüğüne ulaşması yolunda hakkettikleri hakkında uluslararası taraflara hitap ederken kanuni bir çerçeve ile göstericilerin isteklerini çevrelemesinde verdikleri siyasi gayretleri özetledi.

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Ekim devrimi olayları kapsamında her gün devam eden gelişmeler ışığında Irak’taki siyasi atmosferin teşhisini yaptıktan sonra bunlara eşlik eden insan hakları ihlallerine, çeşitli isimleriyle hükümetin güvenlik güçlerinin ve bölgedeki amaçlarını gerçekleştirmek için İran’ın desteklediği partilere bağlı olan milislerin bu insan hakları ihlallerinde parmağı olduğuna dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde düzenlenen seminerde katılımcılar bazı eklemelerde bulundu. Daha sonra önümüzdeki günlerde Irak’ta meydana gelecek muhtemel senaryolar ve olaylar ele alındı.

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