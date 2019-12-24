Irak’ın Gündeminden (24.12.2019)

Yasal İsteklere Cevap Verilmemesini Protesto Eden Göstericiler Açlık Eylemine Başladı

Irak’ta devam den hükümet karşıtı halk gösterilerinde bazı göstericilerin, yasal taleplerine karşılık verilmemesini protesto ederek açlık grevine başladıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre geniş grev kampanyasına katılan göstericiler yemek yemeyeceklerine işaret ederek ağızlarına yapışkan bantlar yapıştırdılar.

Haber ajansları göstericilerin istedikleri seçim kanunu yasalaşıncaya, duyurdukları özelliklere uyan geçici hükümet başkanı teklifi başta olmak üzere yasal talepleri gerçekleşinceye kadar grevlere devam edileceği tehditlerine yer verdi.

Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında protesto sahaları önceki gece öfkeli gösterilere tanık oldu. Bu gösterilerde mevcut siyasette aktif olan partilerin ve blokların yeni hükümetin başbakanı olarak Kasi Es-Suheyl’de ittifak etmeleri ve Iraklı halkın yasal isteklerine kayıtsız kalmaları tenkit edildi.

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’ndaki devrimciler Kasi Es-Suheyl’in aday olarak gösterilmesini reddettiklerini ilan ettiler ve partilerin yolsuzluklarında ısrar ettiklerini ve şehitlerin kanlarını hafife aldıklarını vurguladıkları gibi siyasi partileri amaçlarında saptırmaktan sakındıran ezgiler okudular.

Diğer yandan haber ajansları tarafından yapılan açıklamada Başkent Bağdat’ın doğusunda El-Belediyat, Es-Sadr, El-Muzaffer, Muhammed Kasım mıntıkalarının bazı göstericiler tarafından ateşe verilmiş lastiklerle kapatıldığı ifade edildi.

Necef muhafazasında ise göstericiler tarafından Bakanlar meclisi üyelerine yöneltilen mesajda Kasi Es-Suheyl’in aday olarak seçilmesine oy verildiği takdirde muhafazaya girişlerinin engellenecekleri vurgulandı. Öte yandan Kasi Suheyl’in başbakanlığa aday seçilmesini protesto etmek için muhafazanın tüm yolları göstericiler tarafından kapatıldı.

Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrindeki Es-Saa Meydanında protestocu gençler, hükümeti oluşturmak için başta Kasi Es-Suheyl olmak üzere partili bir adaya oy vermekten vekilleri sakındırdı. Göstericilerin isteklerine cevap vermedikleri takdirde onlara karşı adımlar atılacağını vurguladılar.

Zi Kar muhafazasında ise devam eden gösterilerde göstericiler yeni başbakan için Kasi Es-Suheyl’in aday gösterilmesini reddettiler. Aynı şekilde siyasi kuvvetlerin yasal isteklere kayıtsız kalmalarını protesto etmek için bazı yolları kapattılar.

Kerbela şehrindeki göstericiler ise Iraklıların isteklerine cevap vermeyerek siyasilerin şehitlerin kanlarına yaptıkları tecavüzlere, yeni hükümetin başbakanı için Kasi Es-Suheyl’i aday olarak seçme gayretlerine karşı asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Müsenna muhafazasında ise yeni hükümet için Kasi Es-Suheyl’in başbakan olarak aday belirlenmesini kabul etmedikleri vurgulandı.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Diyala muhafazasının dün akşam, Bakuba şehrinin batısında yer alan El-Katun mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda ismi paylaşılmayan bir gece bekçisinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Irak Hükümeti Masum Vatandaşlara Yönelik Gayri Hukuki Tutuklamalarına Devam Ediyor

Hükümete bağlı güvenlik kuvvetleri tarafından dün akşam saatlerinde Ninova ve Enbar muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenlemesi sonucunda sivillerden 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde Ninova muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu eş zamanlı operasyonlar sonucunda 2 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Enbar muhafazasında yer alan Kaim kazasındaki bazı mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 1 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Tutuklanan şahısların terör örgütü şüphelileri oldukları iddia edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Bakuba Şehrinin Yakınlarında Bir Bahçede Bir Sivil Ölü Bulundu

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehri yakınlarında bir bahçede bugün sabah saatlerinde bir vatandaşın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin yakınlarında bir bahçede avlanırken hayatını kaybeden bir vatandaşın cesedi bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Güvenlik güçlerinin ölümün hata yoluyla mı yoksa bir cinayet mi olduğu yönünde araştırmalara başladığı ifade edilirken soruşturmanın devam ettiği ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı kaynaklar tarafından belirtildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin batısında yer alan El-Katun mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda ismi paylaşılmayan bir gece bekçisinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Meysan Muhafazasında Silahlı Aşiret Kavgası: 3 Yaralı, 15 Kişi Tutuklandı

Meysan muhafazasında yer alan bir mıntıkada dün akşam saatlerinde meydana gelen aşiret kavgası sonucunda 3 kişinin yaralandığı belirtilirken kavgaya sebep olan 15 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Meysan muhafazasında yer alan Elf Dar mıntıkasında dün akşam saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu aşiret kavgasında hafif ve orta silahların da kullanılması sonucunda 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya neden olanları yakalamak için bazı noktalara operasyon düzenlediklerini ve 15 kişiyi tutukladıklarını açıkladı.

HEYET Net

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