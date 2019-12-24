Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Üstat Velid Ez-Zübeydi Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Iraklı Araştırmacı ve Siyasi Analist Velid Ed-Zübeydi konuk olarak ağırlandı. Velid Ez-Zubeydi tarafından verilen “2003 Yılından Sonra Milli Kuvvetlerin Irak Görüşü” adlı seminerine Ürdün’de yaşayan bazı Iraklı vatandaşlar katılım gösterdi.

Bu bağlamda Üstat Velid Ez-Zübeydi seminerinin başında işgalin tabiatı, modelleri, kavramları değiştirmede ve kelimeleri hakikatinin dışında kullanmasında yöntemi hakkında bazı kısa açıklamalar yaptıktan sonra işgal projesi gerçeğine karşı toplumun bilinciyle ve aktif kuvvetlerle ilişkili bazı meseleleri ele aldı. Özellikle direniş meydanlarında Iraklıların doğal olarak karşılık vermesini ve bunun, işgale ve işgalin siyasi, fikri ve kültürel projesine muhalif olan milli kuvvetlerin görüşüyle ilişkisini ele aldı.

Daha sonra Üstat Velid Ez-Zübeydi Irak işgalinin ilk haftalarından itibaren devrimcilerin saldırıları ve Amerika ordusuna etkisi hakkında Pentagon tarafından yapılan itiraflarla ilişkili bazı istatistikler sundu. Direnişin karşı koyuşunun, direniş gruplarının ve onları destekleyen milli kuvvetlerin yöntemini ve çalışma karakterini teşhis eden davranış çalışmalarının ispat ettiği hakiki görüşü yansıttığına dikkat çekti.

Üstat Velid Ez-Zübeydi seminerinde yönlendirilmiş basın kuruluşları, desteklenen liderler, çalışanların profesyonel olmadığı ve verilen detaylar üzerinden görev yürüten gazetelere para akıtılması gibi pazarlık araçları ekseninde demokrasi olarak servis edilen projelerinin kabulü hususunda işgalin yürüttüğü terbiye etme hali karşısında Iraklı milli kuvvetlerin rolünü anlattı ve Iraklı milli kuvvetlerin bu dalganın etkisine karşı koyabildiğini ve birçok yönden bu dalgayı felç ettiğini vurguladı.

Daha sonra Velid Ez-Zübeydi kültürel ve toplumsal değişimler girişimlerinde muhalif olmada Iraklı milli kuvvetlerin görüşünü, Amerika’nın model kültürüne karşı durmalarını, işgal projesini sunma yolunda Amerika’nın bu kültür modeli için çokça ve para ve emek harcamasını, bunun gelişme adı altında sunulmasını, Iraklıları mevcut siyasete dahil edip direniş faktörlerinin karartılması ve grupların başlangıç noktalarında şüpheler oluşturulması girişimlerine paralel olarak seçimlere katılmalarına teşvik etmesini detaylı bir şekilde anlattı.

Öte yandan Üstat Velid Ez-Zübeydi kavramların düzeltilmesi, hatalı karışıkların reddedilmesi, gerçeğin açıklanması, direnişin savunulması ve şüphelere cevap verilmesi noktasında milli kuvvetlerin rolüne dikkat çektikten sonra işgalin 16 yıllık ömrü boyunca bazı tarihi örnekler sunarak Irak’ın tanık olduğu olayları belgeledi ve duruşları tahlil etti. Birinci ve ikinci Felluce savaşlarında yaşanan olayları, yansımalarını detaylı bir şekilde açıkladı ve o sıralar işgal kuvvetleri komutanı olan Mark Kimmitt itiraflarını hatırlattı. Iraklı direniş gruplarının 2003 yılında işgal kuvvetlerinin bütün yardımlarının önünü kestiğine dikkat çekti.

Ardından Üstat Velid Ez-Zübeydi ikinci Felluce savaşından sonra Amerikalı işgal kuvvetlerinin nasıl bir çıkmaza düştüklerini, bu çıkmazın işgalci kuvvetleri bir yandan projesini hayata geçirecek diğer yandan direnişçilerin saldırıları azaltacak siyasi çalışmalara yoğunlaşmak için siyasi değişimler yapmaya mecbur bıraktığını açıkladı. Seminerde Üstat Velid Ez-Zübeydi 2005 yılında birinci seçimler, anayasa oylaması ve aynı senenin sonunda ikinci seçimler olmak üzere üç döneme değindi. Bu adımları başarısız kılmada önemli bir rolü olan milli kuvvetler tarafından tüm bunların önceden teşhis edildiğini vurguladı.

Öte yandan Üstat Velid Ez-Zübeydi gerçekleri açıklamada, 2005-2007’de Kahire toplantısında işgal projesinde caydırmada Iraklı milli kuvvetlerin rolüne dikkat çekti. Bu adımın ilmi ve ameli bir görüşe sahip olduğunu vurguladı. Daha sonra 2006 yılında mezhep dosyasıyla işgal oyununa karşı çıkmadaki rolüne değindi. Bu oyunun milli kuvvetler projesini tehdit eden bir adım sayıldığını vurgulayarak çünkü türbelerin patlatılması, Sahve kuvvetlerinin oluşturulması, direnişin işgale karşı koyma meydanlarından daha küçük alanları savunmak için hendeke nakledilmesi gibi etkili olaylara tanık olunduğuna dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde seminer veren Üstat Velid Ez-Zübeydi son olarak şunları söyledi: “Iraklı milli kuvvetlerin görüşü değişiklikler üzerinde anlık bir karşı koyuş değildi. Olaylarla ilişkide atılacak adımların teşhisi ve krizlerin çözümüne model sunmak üzerine mebni aşamalı adımlardı.”

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