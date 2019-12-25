Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden “Sivil Toplum Aktivistlerinin Hedef Alınması ve Bunun Irak’ta Devam Barışçıl Gösterilere Yansıması” Adlı Oturum

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi, “Sivil Toplum Aktivistlerinin Hedef Alınması ve Bunun Irak’ta Devam Barışçıl Gösterilere Yansıması” adını taşıyan bir oturum düzenledi. Söz konusu oturuma Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde insani çalışmalar ve bazın gözlemi alanlarıyla ilişkili faaliyet gösteren birimlerin personellerinin yanı sıra insan hakları alanında çalışmalar yürüten avukatlar, araştırmacılar ve aktivistler katıldı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi tarafından düzenlenen oturumda üç araştırma sunuldu. Ürdünlü Avukat İnas Zayid tarafından hazırlanan birinci araştırma, özellikle Ekim devrimi gösterilerinde, Irak’ta tanık olunan atmosferin özelinde aktivistlerin suikast, tutuklanma, cebri kayıp ile hedef alınmasının hukuki yönünü nitelendirdi. Halk gösterileriyle mücadelede, Iraklıların başlattığı gösterileri baskılamakta ve Iraklıların seslerini kısmakta ve özgürlüklerini kısıtlamakta hükümete bağlı güvenlik birimlerinin ve milislerin işledikleri organize suçların boyutunu gösteren insan hakları kanunlarının maddelerini ele aldı.

Daha sonra Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi Müdürü Ömer Ferhan söz konusu merkez tarafından Irak’taki hükümet güçlerinin aktivistleri ve barışçıl gösteri organizatörlerini hedef alma hallerini belgelemelerini ve gözlemlerini paylaştı. Bu bağlamda Savaş Suçları Belgeleme Merkezi şehitler, kaçırılanlar ve Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında devam gösterileri dağıtmak için hükümet kuvvetleri tarafından işlenen suçlar hakkında istatistikler ve açıklamalar paylaştı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Başkan Yardımcısı Dr. Eymen El-Ani tarafından sunulan İnsan Hakları Birimi araştırmasında ise Irak’ta işlenen insan hakları ihlalleri ve İnsan Hakları Birimi tarafından Ekim gösterilerinin başlamasından itibaren Irak’ın içinde birim temsilcilerinin gözlemlerine ve açıklamalarına dayanarak hazırlanan saha raporları noktasında Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin gösterdiği çabaları ve gayretleri detaylı bir şekilde anlattı.

Daha sonra İnsan Hakları Birimi Başkan Yardımcısı Dr. Eymen El-Ani, Irak’ta aktivistlerin maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini açıklayan örnek çalışma için grafik ve diyagramlar paylaştı. Dr. Eymen El-Ani tarafından paylaşılan grafik ve diyagramlar son durumu, gidişatı, gerekçeleri, İnsan Hakları Birimi’nin gerekli hukuki işlemlerin başlatılması amacıyla belgelemede, seminer hazırlamada ve bakmaları için ilgili uluslararası teşkilatlara sunulmada izlediği işlemleri açıklıyordu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi tarafından düzenlenen oturumun sonunda katılımcılar bazı eklemelerde bulundu, devam eden hükümet karşıtı gösterilerin sonlanması ve gençlerin peşine düşülmesi için Bağdat hükümetinin ve mezhepçi milislerin organize hedef alma kampanyasını durdurmak için alınması gerekli rolle ilişkili hukuki ve insani önerilerde bulunuldu.

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