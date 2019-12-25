Irak’ın Gündeminden (25.12.2019)

Babil Muhafazasında Bir Sivil Aktivist Tutuklandı

Babil muhafazasında yer alan mıntıkalardan birinde Pazartesi günü akşam saatlerinde Fadıl El-Gazi adlı Kerbelalı bir aktivistin kimliği belirsiz kişiler tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerbelalı aktivist Fadıl El-Gazi, Zi Kar muhafazasının merkezi Nasiriye şehrinden döndüğü esnada Pazartesi akşam saatlerinde Babil muhafazasındaki bir mıntıkada kimliği belirsiz bir kuvvet tarafından tutuklandı.

Zi Kar muhafazasının geçtiğimiz Cuma günü, Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Mutenezzeh mıntıkasındaki Şeybani noktasının yakınlarında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Ali El-Asmi adlı göstericinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Söz konusu göstericinin suikasta hedef olan sivil aktivist Selam El-Asmi’nin kardeşi olduğu biliniyor.

Zi Kar ve Diyala Muhafazalarında Farklı Olaylar: 6 Ölü veya Yaralı

Zi Kar muhafazasının merkezi Nasiriye şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde bir gencin karısı öldürdükten sonra intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai-Hanikin yolunda meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde bir genç eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti.

Diğer yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-İbara nahiyesi çevresindeki bir bahçede dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi

Yine kaynaklar tarafından yapılan açıklamada sivil savunma ekiplerinin, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai-Hanikin yolunda meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin cesedini çıkarttıklarını ve bir yaralıyı kurtardıklarını açıkladı.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgedelerde güvenliği sağladıktan sonra olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine giden ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim Muhafazasında Polis Kuvvetleri Hedef Alındı: 1 Ölü 2 Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin çevresindeki petrol alanına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polislerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin çevresinde yer alan Habbaz petrol alanına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının ve merkezi Kerkük şehrinin belirli aralıklarda siviller hedef alan bu türden silahlı saldırılara tanık olduğu bilinmektedir. Mezhep ve ırk çeşitliliğine sahip bu muhafazada güvenlik boşluğu gölgesinde genelde bu saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olmaktadır.

Zi Kar ve Diyala muhafazalarında dün akşam saatlerinde yaşanan birkaç olay sonucunda 6 ölü veya taralıya tanık oldukları biliniyor.

Bakuba’da Güvenlik Noktasına Saldırı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneybatısına dün akşam saatlerinde ordu kuvvetlerinin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin güneybatısında yer alan Muradiye mıntıkasında dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından ordu kuvvetlerine ait denetim noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün aynı şekilde Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-İbara nahiyesi çevresindeki bir bahçede kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai-Hanikin yolunda meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Tikrit Şehrinin Doğusunda Devriye Aracını Hedef Alan Patlama: Ordu Kuvvetlerinden 2 Ölü 3 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde ordu kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Salahiye köyüne giden yola tuzaklanmış bomba dün akşam saatlerinde Salahuddin Operasyon Odası kapsamında piyade tümenine bağlı devriye aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve biri rütbesi açıklanmayan bir subay olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Askeri araçta ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalama hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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