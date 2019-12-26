Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Suriye’nin İdlip kırsalında Suriye rejiminin Rusya’nın desteğiyle Suriyeli halka yönelik başlattığı soykırım kampanyası hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1411 Sayılı Açıklama) Suriyeli Halka Yönelik Rejim ve Rusya’nın Vahşi Soykırım Kampanyası Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Suriye rejimi ve müttefikleri Rusya ve İran, daha önce varılmış birçok anlaşmaya rağmen İdlip kırsalında çatışmasızlık bölgelerinde askeri saldırılar düzenleyerek her gün Suriyeli sivilleri öldürmeye devam etmektedir.

Şöyle ki Suriye ve Rusya’nın ortak askeri saldırıları birkaç gündür devam etmektedir. Sivilleri hedef alan yoğun ve gelişigüzel bombardıman nedeniyle bu durum büyük bir insani felaketin vuku bulmasını beraberinde getirecektir. Suriye rejimi ve Rusya’nın İdlip kırsalında hakimiyeti sağlamak için çılgınca giriştiği söz konusu saldırılar hayatını kaybedenlerin sayısını arttırmış ve birkaç gün içerisinde 300 bin sivilin göç etmesine neden olmuştur.

Bu saldırılar, Arap ve İslam devletlerinin, Arap Birliğinin, İslam İşbirliği Örgütünün, resmi-yarı resmi, eski-yeni Arap bölgesel cemiyetlerin tavırsızlığı karşısında, Suriyeli halkın en kötü şekilde katledilmesinin önünde sessizliğe bürünmeleri karşısında devam etmektedir.

Tüm dünyanın yanında Rusya, İran Devrim Muhafızları, Hizbullah ve çeşitli ülkelerden toplanmış diğer milisler tarafından desteklenen Suriye rejiminin Suriyeli halktan yüz binlercesini katlettiği, milyonlarcasını tehcir ettiği açık bir konudur. Suriye rejimi, Suriyeli halka yönelik korkunç katliamlar işleyerek korku ve endişe yaymayı hedefleyen kanlı ve sistematik bir soykırım savaşına devam etmektedir. Ki Suriyeli halkı Rusya, İran ve diğerlerinin projelerine boyun eğdirsin ve topraklarını, vatanlarını savunmada meşru haklarından men etsin onları.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler Suriyeli halkın yanında durduğumuzu ve onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Suriyeliler hakkında işlenene bu korkunç suçları şiddetle kınıyoruz. Suriye rejimi ve destekçileri bu bölgeye saldırıya devam ettiği takdirde büyük bir göç dalgasının başlayacağı uyarısında bulunuyoruz. Bu vahşi katliamlar ve soykırım karşısında uluslararası toplumun utanç verici sessizliğini hatırlatıyoruz. Gücü olan herkesi Suriyelilere yardım eli olmaya davet ediyoruz.

Genel Sekreterlik

28 Rebiülahir 1441

25 Aralık 2019

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