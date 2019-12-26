Irak Müslüman Alimler Heyeti: Suriyeli Halkın Yanında Olduğumuzu Bir Kez Daha Vurguluyoruz

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler Suriyeli halkın yanında durduğumuzu ve onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Suriyeliler hakkında işlenene bu korkunç suçları şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Suriye rejimi ve müttefikleri Rusya ve İran, daha önce varılmış birçok anlaşmaya rağmen İdlip kırsalında çatışmasızlık bölgelerinde askeri saldırılar düzenleyerek her gün Suriyeli sivilleri öldürmeye devam etmektedir. Şöyle ki Suriye ve Rusya’nın ortak askeri saldırıları birkaç gündür devam etmektedir. Sivilleri hedef alan yoğun ve gelişigüzel bombardıman nedeniyle bu durum büyük bir insani felaketin vuku bulmasını beraberinde getirecektir. Suriye rejimi ve Rusya’nın İdlip kırsalında hakimiyeti sağlamak için çılgınca giriştiği söz konusu saldırılar hayatını kaybedenlerin sayısını arttırmış ve birkaç gün içerisinde 300 bin sivilin göç etmesine neden olmuştur.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra yayınladığı açıklamada bu saldırıların, Arap ve İslam devletlerinin, Arap Birliğinin, İslam İşbirliği Örgütünün, resmi-yarı resmi, eski-yeni Arap bölgesel cemiyetlerin tavırsızlığı karşısında, Suriyeli halkın en kötü şekilde katledilmesinin önünde sessizliğe bürünmeleri karşısında devam ettiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada tüm dünyanın yanında Rusya, İran Devrim Muhafızları, Hizbullah ve çeşitli ülkelerden toplanmış diğer milisler tarafından desteklenen Suriye rejiminin Suriyeli halktan yüz binlercesini katlettiği, milyonlarcasını tehcir ettiği meselesinin açık bir mesele olduğuna dikkat çektikten sonra Suriye rejiminin, Suriyeli halka yönelik korkunç katliamlar işleyerek korku ve endişe yaymayı hedefleyen kanlı ve sistematik bir soykırım savaşına devam ettiği vurgulandı. Suriyeli halkın Rusya, İran ve diğerlerinin projelerine boyun eğdirilmeye ve topraklarını, vatanlarını savunmada meşru haklarından men edilmeye çalışıldığına vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler Suriyeli halkın yanında durduğumuzu ve onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Suriyeliler hakkında işlenene bu korkunç suçları şiddetle kınıyoruz. Suriye rejimi ve destekçileri bu bölgeye saldırıya devam ettiği takdirde büyük bir göç dalgasının başlayacağı uyarısında bulunuyoruz. Bu vahşi katliamlar ve soykırım karşısında uluslararası toplumun utanç verici sessizliğini hatırlatıyoruz. Gücü olan herkesi Suriyelilere yardım eli olmaya davet ediyoruz.”

HEYET Net

3 total views, 3 views today