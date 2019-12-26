Irak’ın Gündeminden (26.12.2019)

Musul Şehrinin Güneydoğusunda Peş Peşe İki Olay Sonucunda 2 Kişi Hayatını Kaybetti 4 Kişi Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneydoğusunda dün ikindi saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı ve meydana gelen patlama sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan Helevat köyünde 2 kişi dün öğlen saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Söz konusu kaçırılan kişiler birkaç saat sonra ölü bulundu. Öldürülen kişilerin aileleri cesetleri almaya gittiklerinde cesetlerin yakınına tuzaklanmış bomba infilak etti. Patlama sonucunda 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasındaki Sivil Savunma Müdürlüğünün geçtiğimiz Perşembe günü, hükümet kuvvetlerinin Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde uluslararası koalisyon devletlerinin desteğiyle 2017 yılında düzenlenen hava ve kara operasyonlarına tanık olan Musul şehrinin sağ yakasında yer alan Eş-Şehvani ve Ez-Zencili mıntıkalarında yıkılmış evlerin enkazı altında 10 sivilin ceset kalıntılarına ulaştıklarını açıkladıkları biliniyor. Bununla birlikte Musul şehrinin sağ ve sol yakalarında şuana kadar ulaşılan ceset sayısının 2132’ye yükseldiği ifade ediliyor.

Zi Kar Muhafazasında Silahlı Aşiret Kavgası: 2 Ölü 3 Yaralı

Zi Kar muhafazasına bağlı kazalardan birinde dün ikindi saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Zi Kar muhafazasının kuzeyinde yer alan Eş-Şatra kazasında dün ikindi saatlerinde şiddetli aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu aşiret kavgasında hafif ve orta silahların kullanıldığı ifade edilirken silahlı aşiret kavgası sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya neden olanları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın birçok muhafazasında belirli zaman aralıklarında silahlı aşiret kavgalarına tanık olunduğu bilinmektedir. Bu silahlı kavgalarda iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğu bölgedeki hayatı da felç etmektedir. Hükümete bağlı güvenlik güçleri ise her geçen daha bir kötüye giden bu durumu kontrol altında tutmaktan ve güvenliği sağlamaktan aciz kalmaktadır.

Başkent Bağdat’ta Farklı Bölgelerde 4 Ayrı Patlama

Başkent Bağdat’ın farklı mıntıkalarında dün akşam saatlerinde meydana gelen dört ayrı patlama sonucunda 15’e yakın kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan El-Emin mıntıkası kapsamında bir motosiklete tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Es-Sadr şehrindeki bir futbol sahası yakınlarında yine motosiklete tuzaklanan ikinci bir patlama dün akşam saatlerinde meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada üçüncü patlamanın Başkent Bağdat’ın güneybatısında yer alan Mealif mıntıkası yolunda meydana geldiği ifade edildi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından açıklandı.

Kaynaklar yaptıkları açıklamanın devamında Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkası kapsamındaki bir Pazar yerinde dördüncü patlamanın meydana geldiğine dikkat çekti. Söz konusu patlamada sivillerden 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynaklar, patlamaların meydana geldiği olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin söz konusu bölgelerde güvenliği sağladıktan sonra olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine giden ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Aşiret Kavgası: 2 Ölü 1 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bir tarım köyünde dün gece geç saatlerde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasındaki bir tarım köyünde bugün sabah saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu silahlı kavga sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya neden olanları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin güneybatısında yer alan Muradiye mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından ordu kuvvetlerine ait denetim noktasına silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden bir kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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