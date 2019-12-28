Irak’ın Gündeminden (28.12.2019)

Tikrit Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Milisler 6 Kişiyi İnfaz Etti

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeyinde Perşembe günü akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından bir grup sivilin infaz edildiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan alçı fabrikası yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından sahte bir güvenlik noktası oluşturuldu. Bazı sivil araçları durduran bu kişilerin araçta bulunan insanları indirdikten sonra 6 sivili infaz ettikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra söz konusu kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ta Bir Sivil Aktivist Daha Kaçırıldı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’ndan ayrıldıktan sonra El-Hur Muhammed adlı bir aktivistin silahlı milisler tarafından kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Irak Savaş Suçları Merkezi tarafından yapılan açıklamada El-Muhammed adlı aktivistin Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’ndan ayrıldıktan sonra silahlı milisler tarafından kaçırıldığı ve henüz hakkında bir bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi.

Irak’ta devam eden hükümet karşıtı halk gösterilerine ve protestolarına katılan aktivitsleri ve göstericileri hedef alan cinayet, kaçırma ve tutuklama operasyonları devam etmektedir. Özellikle son birkaç haftadır Başkent Bağdat ve diğer muhafazalarda bu türden operasyonların sayısının arttığı dikkat çekmektedir. Aktivistlerin hedef alınmasının arkasında bulunan isimlerin ise İran tarafından desteklenen milisler olduğu yönünde suçlamalar devam etmektedir.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Silahlı Soygun

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan mıntıkalardan birinde dün öğle saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından bir eve silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncu milislerin evde bulunan tüm değerli şeyleri alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Besatin mahallesinde bir eve dün öğle saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından bir eve silahlı soygun düzenlendi. Söz konusu soygunda soyguncuların evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karıştıkları ifade edilirken evde kimsenin olmadığı kaynaklar tarafından belirtildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı soygunun düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı soyguncuları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Basra Şehrinin Batısında Silahlı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin batısında dün öğle saatlerinde Irak’ta devam eden hükümet karşıtı halk gösterilerini destekleyen bir sivilin silahlı milisler tarafından öldürüldüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin batısında yer alan Zübeyir kazasındaki El-Muntefec caddesinde camiden çıkan bir sivilin dün öğle saatlerinde motosiklet kullanan silahlı milislerin silahlı saldırısına uğradı. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta devam eden hükümet karşıtı halk gösterilerine ve protestolarına katılan aktivitsleri ve göstericileri hedef alan cinayet, kaçırma ve tutuklama operasyonları devam etmektedir. Özellikle son birkaç haftadır Başkent Bağdat ve diğer muhafazalarda bu türden operasyonların sayısının arttığı dikkat çekmektedir. Aktivistlerin hedef alınmasının arkasında bulunan isimlerin ise İran tarafından desteklenen milisler olduğu yönünde suçlamalar devam etmektedir.

Başkent Bağdat’ta İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın batısında dün ikindi saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölgedeki Savunma Bakanlığı çevresinde büyük bir yangının meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazası kapsamındaki bir mıntıkada dün ikindi saatlerinde motosiklet kullanan silahlı milisler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yayınlanan açıklamada sivil savunma ekiplerinin Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölgede Savunma Bakanlığı çevresinde meydana gelen yangını söndürdükleri açıklandı.

Kaynaklar, yangının sebebinin Savunma Bakanlığı binası yakınlarındaki Cumhuriyet köprüsünün ikinci bölümünde atık yığınlarının yakılması olduğunu açıkladı. Sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına alması ve söndürmesi için Bağdat Belediyesi ekiplerinin atıkları yangının çıktığı bölgeden uzaklaştırmaya yardım ettiği ifade edildi. Yangın sonucu meydana gelen hasar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde şehrin kuzeyinde yer alan Besatin mahallesinde bir eve silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncuların evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karışmalarına tanık olduğu biliniyor.

Basra Muhafazasındaki Ümmü Kasr Limanı Yolu Öfkeli Göstericiler Tarafından Kapatıldı

Irak’ın güneyinde yer alan Basra muhafazasındaki Ümmü Kasr limanına çıkan yolun dün akşam saatlerinde göstericiler tarafından kapatıldığı kaynaklar tarafından rapor edilirken göstericilerin meşru haklarının gerçekleştirilmesinin uzaması halinde gerginliğin artacağını vurguladıkları gelen bilgiler arasında.

Haber ajanslarının yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Irak’ın güneyinde yer alan Basra muhafazasındaki Ümmü Kasr limanına çıkan yol dün akşam saatlerinde öfkeli göstericiler tarafından kapatıldı. Göstericilerin yolu kapatması sonucunda eşya ve petrol taşıyan tırların hareket edemediği gelen bilgiler arasında.

Irak’taki göstericilerin, kamu malının çalınması ve barışçıl göstericilerin öldürülmesinde parmağı olan partilerdeki siyasi şahsiyetlerin Adil Abdulmehdi’nin yerine, yeni Irak Başbakanlığı koltuğuna oturmasını reddetmek için gösterilerine ve protestolarına, yolları kapatmaya devam etmektedir.

Göstericilerin gelecek seçimlerden önce geçiş döneminde ülkenin işlerini yönetecek hükümetin başına yolsuzluğa bulaşmış siyasi tabakadan uzak bir adayın seçilmesi gerektiğini vurguladıkları biliniyor.

Kerbela Muhafazasında Silahlı Kavga: 1 Ölü 4 Yaralı

Irak’ın güneybatısında yer alan Kerbela muhafazasında dün akşam saatlerinde meydana gelen ve hafif silahların kullanıldığı kavga sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Kerbela Polis Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre Kerbela muhafazasının çevresinde yer alan Kerbela-Hindiyye kazası yolunda bulunan Duhaniye mıntıkasında iki aile arasında hafif silahların kullandığı bir kavga dün akşam saatlerinde meydana geldi. Söz konusu kavga sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Yayınlanan açıklamada hayatını kaybeden kişinin, karnından aldığı yara sonrası hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybeden kişinin 3 kardeşinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kavganın diğer tarafından ise sağ kalçasından ve sol dizin kurşunlanan bir yaralı olduğu belirtildi. Söz konusu kişinin hastanede tedavi altında olduğu ifade edildi.

Yayınlanan açıklamada iki tarafın da şikayetçi olduğu belirtilirken tarafların ifadeleri alınarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Diyala Muhafazasında İki Farklı Olay: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasında yer alan Es-Sade köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir hükümet polisinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Diyala muhafazasının kuzeydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Diyala muhafazasında yer alan Es-Sade köyünde turizm yolunda bir aracın altına tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda bir hükümet polisinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Yine aynı kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Diyala muhafazasının kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde ve Batısında İki Ayrı Silahlı Saldırı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivilin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın batısında düzenlenen benzer bir saldırı sonucunda bir sivilin daha hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Yine aynı kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Başkent Bağdat’ın batısında yer alan El-Veşaş mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece geç saatlerde bir saldırının daha düzenlendiği, söz konusu saldırı sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde şehrin kuzeyinde yer alan Besatin mahallesinde bir eve silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından silahlı soygun düzenlenmesi sonucunda soyguncuların evde bulunan para ve altınları alarak kayıplara karışmalarına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazası kapsamındaki bir mıntıkada motosiklet kullanan silahlı milisler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yayınlanan açıklamada Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölgede Savunma Bakanlığı çevresinde büyük bir yangının meydana geldiği ifade edildi.

Kerkük’ün K1 Bölgesinde ABD Üssüne Saldırı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin kuzeyinde işgalci Amerika kuvvetlerinin ve hükümet kuvvetlerinin bulunduğu K1 askeri hava üssüne dün gece geç saatlerde katyuşa füzesi ve havan toplarıyla saldırı düzenlenmesi sonucunda bir Amerikalı askerin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Amerika merkezli New York gazetesi bu sabah yaptığı açıklamasında Kerkük şehrinin çevresindeki K1 askeri hava üssüne 14 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini, bir mahzenin hedef alınması sonucunda üssün içinde bulunan cephaneliklerin patladığını ifade etti.

Söz konusu açıklamada saldırı sonucunda Amerikalı bir askerin hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı açıklanırken aynı şekilde hükümet kuvvetlerinden de yaralıların olduğu ifade edildi.

Gazetede öte yandan Amerika askeri istihbarat yetkililerin Kerkük şehrinin kuzeybatısında 15 km uzaklıkta olan üsse düzenlenen saldırının İran tarafından desteklenen milisler tarafından gerçekleştiğini öne sürdüklerine dikkat çekti.

Söz konusu saldırının, Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Uluslararası Bağdat Havaalanı yakınlarındaki Amerika’ya bağlı bir askeri üssün 4 katyuşa füzesi ile hedef alınmasından günler sonra gerçekleştiği biliniyor. Söz konusu saldırı sonucunda hükümet askerlerinden 6 kişi yaralanmıştı. Daha önce de Enbar muhafazasındaki Aynu’l Esed askeri hava üssüne, Salahuddin muhafazasındaki Beled askeri üssüne, Başkent Bağdat’ın ortasında Yeşil Bölgede Amerika büyükelçiliğine benzer roket saldırıları gerçekleştiği biliniyor.

Başkent Bağdat’ta Devam Eden Gösterilere Müdahale: Ölü ve Yaralılar Var

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Vesbe meydanında ve Basra muhafazasında devam eden halk gösterilerine güvenlik güçleri tarafından göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden bir kişinin hayatını kaybettiği ve bazı göstericilerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Vesbe meydanında göstericiler, ülkedeki siyasi rotayı atıl kılmalarını tenkit ederek siyasi partilerin binalarına yöneldi. Güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombalarıyla ve gerçek mermiyle hedef alması sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Vesbe ve Tahrir meydanlarında ve El-Karade mıntıkasında gösterilerin devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan Irak’ın güneyinde yer alan Basra muhafazasındaki Ümmü Kasr limanına çıkan yolun dün akşam saatlerinde öfkeli göstericiler tarafından kapatıldığı, göstericilerin yolu kapatması sonucunda eşya ve petrol taşıyan tırların hareket edemediği biliniyor.

Irak’taki göstericilerin, kamu malının çalınması ve barışçıl göstericilerin öldürülmesinde parmağı olan partilerdeki siyasi şahsiyetlerin Adil Abdulmehdi’nin yerine, yeni Irak Başbakanlığı koltuğuna oturmasını reddetmek için gösterilerine ve protestolarına, yolları kapatmaya devam etmektedir. Göstericilerin gelecek seçimlerden önce geçiş döneminde ülkenin işlerini yönetecek hükümetin başına yolsuzluğa bulaşmış siyasi tabakadan uzak bir adayın seçilmesi gerektiğini vurguladıkları biliniyor.

HEYET Net

2 total views, 2 views today