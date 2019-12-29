Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi’nden Leylan Göçmen Kampındaki Göçmenlere İnsani Yardım

Heyet Net /Bağdat

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Havice Şubesi, Irak’ın kuzeyinde yer alan Leylan göçmen kampındaki göçmenleri, buradaki göçmenlerin durumlarını öğrenmek ve onlara yardım ve destekte bulunmak için ziyaret etti.

Bu bağlamda Havice Şubesi ziyaret esnasında ısınma ve yemek pişirmeleri için bazı ailelere yakıt dağıttığı gibi bazı yetimlere de, kış mevsiminde ısınmaları için elbise dağıttı. Öte yandan bazı göçmen ailelerine, bakliyat ve meyveyi kapsayan gıda yardımında bulundu.

Diğer yandan Havice Şubesi’nin ilmi ve davet çalışmaları kapsamında Hafs’ın Asım’dan olan kıraatinden dolayı 4 öğrenciye şubenin ilmi komitesi tarafından ödül verildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren ve insani alanda çalışmalar yürüten şubelerin ve birimlerin Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin büyük önem gösterdiği insani yardım çalışmaları çerçevesinde ülkenin çeşitli bölgelerinde göçmenlere yardım ve destek çalışmalarına devam ettiği biliniyor.

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