Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi’nden İnsani Yardım Kampanyaları

Heyet Net/Bağdat

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösteren Kerkük Şubesi, göçmenlere yönelik insani yardım ve sosyal çalışmalarına devam ediyor.

Bu bağlamda Kerkük Şubesi, kış soğuğunda göçmen ailelere destek sağlamak hedefiyle göçmen ailelere 400 lt yakıt dağıttı.

Diğer yandan Kerkük Şubesi, hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahibi bir ailenin aylık kirasını üstlenirken güvenlik boşluğu ve istikrarsızlık nedeniyle evlerine geri dönemeyen bazı göçmen ailelere maddi yardımda bulundu.

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, Haziran, El-Vasiti, El-Munsiye mıntıkalarında bulunan bazı göçmenlere battaniye satın alarak dağıttı. Aynı şekilde Kerkük Şubesi’nin hükümet hapishanelerinde mahkum olan veya tasfiye edilenlerden bazılarının çocuklarına insani yardımları devam etmektedir.

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