Irak Müslüman Alimler Heyeti Mesleki Birimi “Toplumların Yükselmesinde ve Gelişmesinde Eğitimin Etkisi” Adında Seminer Düzenledi

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Birimi, “Toplumların Yükselmesinde ve Gelişmesinde Eğitimin Etkisi” adını taşıyan bir seminer düzenledi. Söz konusu seminer Ürdün Üniversitesinde İstatistik Açıklamalar Analizi ve Bilgi Düzenleme Profesörü Dr. Muhammed Abdulali En-Nuaymi tarafından verildi.

Bu bağlamda Dr. Muhammed Abdulali En-Nuaymi seminerinin başında geçtiğimiz asırda Irak’ta eğitimin tarihini, modellerini, sonuçlarını, uluslararası ölçülere kıyasla seviyelerini ele aldı. Daha sonra Dr. Muhammed Abdulali En-Nuaymi o sıralarda kaliteli eğitimi ortaya koyan yüzdelik oranlarına, kıyaslamalara, analizlere işaret ederek ilim ve kültür açısından Irak üniversitelerinin çevre devletler üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde anlattı.

Dr. Muhammed Abdulali En-Nuaymi daha sonra seminerinde Irak’ın işgal edilmesinden sonra ülkedeki eğitimin vakasını ele alarak hükümetin ihmali ve yolsuzlukları karşısında eğitim sektörünü vuran felaketin boyutlarını gözler önüne seren istatistik bilgileri paylaştı.

Ardından Dr. Muhammed Abdulali En-Nuaymi eğitim sektörünün, sisteminin ve müfredatının yok edilmesi yoluyla Irak toplumunun cahilleştirilmesi çabalarının yansımalarına dikkat çekti. Bu bağlamda eğitim kalitesi ve sistemlerine kıyasla Irak’ın da içinde bulunduğu Arap toplumlarının kalite düzenlemeyle ilişkili raporlarına işaret etti. Söz konusu seminerde paylaşılan bu bilgiler ışığında Irak’ta eğitim vakasının neredeyse yıkılma aşamasına ulaşan tehlikeli bir gerileme olduğu görüldü.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Birimi tarafından düzenlenen seminerin sonunda katılımcılar bazı eklemelerde bulundular. Öte yandan ilmi gerileme ve cahil kalmaya batmış devler kapsamında şimdiki rejimin gölgesinde Irak’ın vakasını sınıflandıran gerçekler ve malumatlar ile konuyu daha derinden irdeleyecek bazı konuları masaya yatırdılar.

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