Irak’ın Gündeminden (30.12.2019)

Kerbela Şehrinin Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Polis Hayatını Kaybetti

Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinin ortasında Cumartesi günü akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir hükümet polisinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerbela şehrinin merkezinde yer alan Hayy Amil mıntıkasında Cumartesi günü akşam saatlerinde motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir hükümet polisinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden polisin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Musul Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde Cumartesi günü akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan El-Hadar kazasında IŞİD örgütü tarafından Cumartesi günü akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz Perşembe günü, Musul şehrinin güneyinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda şüpheli oldukları iddia edilen 38 kişinin tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

Basra Şehrinin Ortasında Silahlı Aşiret Kavgası: 1 Ölü 1 Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında Cumartesi günü gece geç saatlerde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan Et-Temimiye mıntıkasında Cumartesi günü gece geç saatlerde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu silahlı kavga sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı kavganın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya neden olanları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tikrit Şehrinin Batısında Patlama: Güvenlik Güçlerinden 4 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin batısında dün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda aralarında bir subayın da bulunduğu güvenlik güçlerinden 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin batısında yer alan Sersar vadisinin batısındaki bir tünelin içinde dün öğle saatlerinde bir şahıs kendisini patlattı. Söz konusu patlama sonucunda aralarında bir subayın da bulunduğu, güvenlik güçlerinden 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Terörle mücadele gerekçesiyle başlayan Zafer İradesi operasyonun sekizinci aşamasına girdiği yetkililer tarafından dün duyuruldu.

Ramadi Şehrinde ABD Uçakları Haşdi Şaabi Milislerini Hedef Aldı: 34 Ölü veya Yaralı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında dün akşam saatlerinde Amerika’nın insansız hava araçları tarafından Haşdi Şaabi milislerine bağlı mevkilere düzenlenen hava saldırıları sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden biri subay 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Güvenlik Medya Ağı’na dayandırdığı habere göre Ramadi şehrinin batısında, Suriye-Irak sınırlarında yer alan Kaim kazasına bağlı Gabe Selum ve El-Hırş mıntıkalarında Haşdi Şaabi milislerine bağlı mevkiler, dün akşam saatlerinde Amerika insansız hava araçlarının düzenlediği hava saldırılarına maruz kaldı. Söz konusu hava saldırıları sonucunda biri ismi ve rütbesi paylaşılmayan bir subay 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haşdi Şaabi medyası, aynı gün daha erken bir vakitte bir açıklama yayınlayarak Ramadi şehrinin batısında yer alan Kaim kazasındaki Akaşat bölgesine giden yoldaki tarım mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerine bağlı mevkilere Amerika insansız hava araçlarının düzenlediği hava saldırıları sonucunda milislerden ölü ve yaralıların olduğunu duyurmuştu. Haşdi Şaabi milislerine bağlı ambulans araçlarının olay yerine gelerek yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri belirtildi.

Kerkük Şehrinde İki Farklı Olay: 2 Ölü 1 Yaralı

Kerkük şehrinin ortasında bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir adamın oğluyla beraber hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Kerkük şehrinde bugün meydana gelen patlama sonucunda bir hükümet subayının yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin ortasında bugün öğle saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir adam ile oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan Kerkük şehrine bağlı Zerke köyünde tuzaklanan bomba, 52. Alaya bağlı kuvvetler tarafından söz konusu köyde operasyon düzenlediği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ismi ve rütbesi paylaşılmayan bir subayın yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettiklerini bildirdi.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Perşembe günü, Kerkük şehrinin kuzeybatısında yer alan Al Bedir köyü yakınlarında meydana gelen patlama sonucunda sivillerden bir kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Kerkük şehrinin çevresinde yer alan Habbaz petrol alanına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Felluce Şehrinin Güneyinde Patlama: Öğrencilerden 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Enbar muhafazasının en büyük şehri Felluce şehrinin güneyinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Felluce şehrinin güneyinde Nuaymiye mıntıkasında bugün öğle saatlerinde ilkokul öğrencilerin çıktığı esnada bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda öğrencilerden 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiklerini aktardı.

Enbar muhafazasının dün akşam, Ramadi şehrinin batısında, Suriye-Irak sınırlarında yer alan Kaim kazasına bağlı Gabe Selum ve El-Hırş mıntıkalarında Haşdi Şaabi milislerine bağlı mevkilerin Amerika insansız hava araçlarının düzenlediği hava saldırılarına maruz kalması sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 76 ölü veya yaralıya tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Ortasında Yanmış Bir Ceset Bulundu

Başkent Bağdat’ın ortasında tamamıyla yanmış bir adamın cesedi bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Er-Reşid caddesinin karşısındaki Dicle nehri kenarındaki Ahrar köprüsü altına terk edilmiş ve tamamıyla yanmış bir adamın cesedi bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini, öte yandan olay hakkında güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığını aktardı.

Başkent Bağdat’ın bugün aynı şekilde, Bab Şarki mıntıkasında Türk Lokantası binasından düşmesi sonucunda iki göstericinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Hayy Hadra mıntıkasında bir adamın kafasına sıkarak intihar ettiği gelen bilgiler arasındayken yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde ve batısında düzenlenen iki ayrı silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakuba Şehrinin Güneybatısında 11 Yaşında Bir Çocuğun Cesedi Bulundu

Diyala muhafazasının merkezi Bakuba şehrinin güneybatısında bugün öğle saatlerinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan küçük bir çocuğun cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvelik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin güneybatısında Muhammed Sekran kabristanındaki odanın içinde 11 yaşlarında bir çocuğun cesedi güvenlik güçleri tarafından bugün öğle saatlerinde bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini, öte yandan olay hakkında güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığını aktardı. Söz konusu cesette kurşun izlerine rastlandığı gelen bilgiler arasında.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Cuma günü, Bakuba şehrinin güneydoğusunda yer alan Es-Sade köyündeki turizm yolunda bir aracın altına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda bir hükümet polisinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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