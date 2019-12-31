Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci Şubesi İnsani Yardım ve Davet Çalışmalarına Devam Ediyor

Heyet Net/Bağdat

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, Salahuddin muhafazasında faaliyet gösteren Beyci Şubesi, şube tarafından kayıt altına alınan ihtiyaç sahibi ailelere ve 39 aileyi kapsayan şehit ailelerine tahsis edilmiş aylık maddi yardımı dağıttı.

Söz konusu Beyci Şubesi, yardım gönüllüleriyle yardımlaşarak Salahuddin muhafazasında yer alan bazı mıntıkalarda ikamet eden ihtiyaç sahibi 67 aileye gıda yardımında bulundu.

Diğer yandan Beyci Şubesi, Beyci kazası halkından 2 göçmenin ameliyatının tamamlanması için bir cerrahla yardımlaştı ve hastane masraflarını karşıladı.

Öte yandan Beyci Şubesi, Salahuddin muhafazasından ve Başkent Bağdat’ın bazı mıntıkalarından bazı göçmen ailelerden hasta olanların ilaç ve tedavi masraflarını karşıladı.

Davet alanında ise Beyci Şubesi, Beyci kazasının camilerinde öğrencilerin kıraat ahkamlarını ders olarak alacağı ve başarılı öğrencilerin hediyeler alacağı ders halkaları oluşturdu. Aynı şekilde Beyci Şubesi, kazaya bağlı bazı köylerde son zamanlarda açılan camilere hutbe vermeleri, vaaz etmeleri, halklara şeri meseleleri öğretmeleri için bazı üyelerini gönderdi.

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