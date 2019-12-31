Irak’ın Gündeminden (31.12.2019)

Diyala Muhafazasında Eş Zamanlı Operasyonlar: 9 Vatandaş Tutuklandı

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde Diyala muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda sivillerden 9 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Diyala muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda silahlı örgütlere bağlı olarak şüpheli oldukları iddia edilen 9 vatandaşın tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu: 20 Bin Iraklı Çocuk Muhasara Altında Kalmaya Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dün yaptığı açıklamasında Irak’ta 20 bine yakın çocuğun muhasara altında olmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Söz konusu açıklamada 2019 yılının ilk yarısında dünyanın çeşitli bölgelerinde çocuklara yönelik 10 binden fazla insan hakları ihlali gözlemlediklerine dikkat çeken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 2018 yılının tamamında 24 binden fazla insan hakları ihlali gerçekleştiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından belgelenen ve çocuklar hakkında işlenen insan hakları ihlalleri, öldürülme, karalama, şiddet, kaçırılma, insanı yardımlara ulaşmaktan mahrum edilme, savaşlarda kullanılma, hastane ve okullara saldırı gibi halleri kapsamaktadır. 60’tan fazla devlette yaklaşık 28 bin çocuk söz konusu hallerin mağduru olmuştur. Irak’ta 20 bin çocuk hala muhasara altında tutulmaktadır.”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu son on yılda (2010-2019) çocuklara yönelik 170 bin insan hakları ihlali gözlemlediğini vurguladı. Buna göre her gün 45 insan hakları ihlali işlenmektedir.

Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu savaş halinde olan kesimlere, uluslararası hukukun gereklerine bağlı kalmalarına, çocuklara yönelik insan hakları ihlallerine ve okul, hastane, su alt yapısı gibi sivil alt yapıyı hedef almaya son vermeye çağırdığı gibi çatışma kesimlerinde nüfuz sahibi olan devletleri de çocukları korumak için bu nüfuzlarını kullanmaya çağırdı.

Musul Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 3 Sivil Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Vane nahiyesi girişinde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Irak Hükümeti Masum Vatandaşlara Yönelik Gayri Hukuki Tutuklamalarına Devam Ediyor

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda sivillerden 18 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Musul şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şura nahiyesindeki bazı mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda şüpheli oldukları iddia edilen 18 vatandaşın tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Hükümet Kuvvetleri Grevdeki Mühendisleri Darp Etti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin batısında bugün sabah saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin grev yapan mühendisleri darp ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin batısında yer alan Zübeyr kazasındaki petrol alanında bugün sabah saatlerinde atama listelerinden isimlerinin silinmesi ve görevlerinin başkalarına verilmesi üzerine protesto düzenleyen mühendisler güvenlik güçleri tarafından darp edildi.

Zübeyr kazasındaki petrol mühendislerinin Merkezi İşletme Ofisini, kazadaki Mühendislik Fakültesi mezunlarını ötekileştirmekle suçladı. Özellikle Zübeyr kazasındaki Mühendislik Fakültesi mezunlarını kabul etmediklerini vurguladılar.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusundaki Silahlı Saldırıda 1 Polis Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir hükümet polisinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Halis kazasında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir hükümet polisinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden polisinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, muhafazada yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda silahlı örgütlere bağlı olarak şüpheli oldukları iddia edilen 9 vatandaşın tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

Nasiriye Şehrinin Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Sivil Aktivist Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivil aktivistin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Hadar çarşısı yakınlarında motosiklet kullanan, silahlı milislere bağlı 2 kişi dün akşam saatlerinde Ali El-Hefaci adlı sivil aktiviste silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu saldırı sonucunda sivil aktivistin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 460’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 25000’e yakın kişinin yaralandığı biliniyor. İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamaya göre kaçırılanların sayısı 68 iken şuana kadar akıbeti belli olmayan aktivistin sayısı 56’ya ulaştı.

HEYET Net

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