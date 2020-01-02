Irak’ın Gündeminden (02.01.2020)

Bakuba Şehrinin Doğusunda Silahlı Saldırı: 1 Ordu Kuvveti Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Mendeli nahiyesine bağlı En-Nida mıntıkasında askeri noktaya dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün, muhafazada yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda silahlı örgütlere bağlı olarak şüpheli oldukları iddia edilen 9 vatandaşın tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Halis kazasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir hükümet polisinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Kadın Kızı Tarafından Boğazlandı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan mıntıkalardan birinde dün akşam saatlerinde bir kadının kızı tarafından boğazlanarak öldürüldüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkası kapsamında Şelal çarşısı caddesindeki bir kadın kuaförünün içinde genç bir kız ailevi anlaşmazlıklardan dolayı annesini boğazlayarak öldürdü. Annesinin kafasının bedeninden ayrıldığı belirtildi.

Kaynaklar, genç kızın cinayeti işlerken söz konusu mekanı kapattığı ve cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Kaynaklar, söz konusu cinayetin işlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kadını bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ta yer alan mıntıkaların yaklaşık 3 ay önce ülkenin birçok yerinde başlayan halk gösterilerine eş zamanlı olarak İran’a yakın silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen suikastlara, hırsızlık ve soygunlara tanık olduğu bilinmektedir.

Başkent Bağdat ve Zi Kar Muhafazalarında 2 Farklı Yangın

Başkent Bağdat ve Zi Kar muhafazalarında dün akşam saatlerinde meydana gelen iki ayrı yangın sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Zi Kar muhafazasının kuzeyinde yer alan Eş-Şatra kazasında bir vatandaşın evinde dün akşam saatlerinde kısa devre sonucunda yangın meydana geldi.

Kaynaklar söz konusu yangının söndürülmesinden sonra evden hasta yatalak yaşlı bir kadının cesedinin çıkartıldığını ve yangına neden olan şeyin evde bulunan ısıtıcı olduğunu açıkladı. Söz konusu cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği belirtildi.

Öte yandan yine güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkasında bir evde dün akşam saatlerinde bir yangın meydana geldi. Söz konusu yangın sonucunda 2 çocuğun hayatını kaybettiği ve bir diğerinin de yaralandığı aktarılırken yangının nedeninin çocukların ısıtıcıyla oynaması olduğu açıklandı.

Olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkası kapsamında Şelal çarşısı caddesindeki bir kadın kuaförünün içinde genç bir kızın ailevi anlaşmazlıklardan dolayı annesini boğazlayarak öldürmesine tanık olduğu biliniyor.

Haşdi Şaabi Milisleri Liderine Silahlı Saldırı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milisleri liderlerinden birinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Haşdi Şaabi Heyeti’ne dayandırdığı habere göre Tikrit şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden basın sorumlusu hayatını kaybetti.

Haşdi Şaabi Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyindeki Samarra şehrinin güneyinde kimliği belirsiz kişilerin Abdulcebbar Hevam El-Esedi’yi hedef aldığı, saldırı sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri aktarıldı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Musul Şehrinin Güneyindeki Silahlı Saldırıda Haşdi Şaabi Milislerinden 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayare nahiyesine bağlı El-Hac Ali köyünde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayare nahiyesine bağlı El-Hac Ali köyünde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milisleri liderlerinden birinin hayatını kaybettiği biliniyor.

HEYET Net

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