Irak’ın Gündeminden (03.01.2020)

Haşdi Şaabi Milislerinden Ninova Muhafazasında Kapsamlı Operasyon

Haşdi Şaabi milisleri tarafından Ninova muhafazasının merkezi Musul şehrinin güneyindeki mıntıkalara dün akşam saatlerinde sözde silahlıları arama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan mıntıkalara dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milisleri ve hükümet ordusu kuvvetleri tarafından sözde silahlıları arama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Haşdi Şaabi milislerinin operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı ortak kuvvetlerin zaman zaman Ninova muhafazasındaki şehirlere ve nahiyelere yargı tarafından arananları yakalamak adı altında operasyonlar düzenledikleri biliniyor. Genelde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan cinayetlerle ve kötü muamelelerle karşılaştığı belirtiliyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Güvenlik Noktası Hedef Alındı: 3 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasına bağlı Aga Can mıntıkasında hükümetin güvenlik güçlerinin denetim noktasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda güvenlik noktasındaki güvenlik güçlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün aynı şekilde, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde bir evin yakınlarında bir el bombasının patlaması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve biri kadın 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Amerika Saldırısında İranlı General Kasım Süleymani Öldürüldü

Başkent Bağdat’ta bugün sabah saatlerinde Amerika tarafından Bağdat havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürüldüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulanırken açıklamada vatandaşlardan bazılarının yaralandığı belirtildi. Yine Bağdat Havalimanı’na yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin de öldürüldüğü bildirildi.

Haşdi Şaabi Sözcüsü Ahmed El-Esedi yaptığı açıklamasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesinde Amerika’nın sorumlu olduğunu vurguladı. Amerikalı yetkililerden gelen açıklamada ise operasyonun Bağdat’ta İran ile bağlantılı iki mevkii hedef aldığı ifade edildi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel de Kongre’den onay alınmamasına tepki göstererek, “Yasa, Başkan’ın ABD’yi dikkatlice düşünülmemiş savaşlara sokmasını önlemek için bildirim gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de yaptığı açıklamasında, Donald Trump tarafından verilen emirle Bağdat havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi büyük bir tehlikeyi temsil etmektedir, ifadelerini kullandı.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD ordusu, Başkan’ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi: “Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık’taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak’taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran’ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır.”

İran devlet televizyonuna konuşan Mescidi, “Cuma gecesi, saat 01.00 civarıydı. Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve koruma ekipleri, iki araçla Bağdat Havalimanı’ndan şehir merkezine doğru hareket halindeyken, ABD’nin füze saldırısına maruz kaldılar. İki araçta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.” dedi.

Nasiriye Şehrinin Ortasında Lokantaya Silahlı Saldırı

Zi Kar muhafazasının merkezi Nasiriye şehrinin ortasında bir lokanta sahibiyle yaşanan aşiret anlaşmazlığı nedeniyle bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından lokantaya silahlı saldırı düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Hakim mıntıkasında bir lokantaya, aşiret anlaşmazlığı sonucu bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken lokantada maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

HEYET Net

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