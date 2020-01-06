Bağdat’ta İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Ceset Bulundu

Başkent Bağdat’ın doğusunda dün sabah saatlerinde vücudunda bıçak izlerine rastlanan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Seb Kusur mıntıkasında boş bir yola terk edilmiş ve vücudunda bıçak izlerine rastlanan bir adamın cesedi dün sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığını aktardı.

Başkent Bağdat’ın Cumartesi günü, şehrin doğusunda yer alan Sadr şehrinde silahlı milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivil aktivistin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Batısında Silahlı Saldırı

Başkent Bağdat’ın batısında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir subayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Camia mahallesine bağlı Muresselat mıntıkasında bir subayın evine dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda subayın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Cumartesi günü, şehrin doğusunda yer alan Sadr şehrinde silahlı milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivil aktivistin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Seb Kusur mıntıkasında boş bir yola terk edilmiş ve vücudunda bıçak izlerine rastlanan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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