Musul Şehrinin Güneydoğusunda Patlama: Ordu Kuvvetlerinden 3 Ölü veya Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneydoğusunda dün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir askerin hayatını kaybettiği ve biri subay 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan El-Kevir nahiyesine bağlı Keşaf köyü yakınlarında dün sabah saatlerinde ordu kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda bir askerin olay yerinde hayatını kaybettiği ve biri subay 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının, Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayare nahiyesine bağlı El-Hac Ali köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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