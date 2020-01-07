Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak ordusunun kuruluşunun 99. Yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1413 Sayılı Açıklama) Irak Ordusunun Kuruluşunun 99. Yıldönümü Münasebetiyle Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Bugün (06 Ocak 2020), içinde bulunduğumuz şeyden daha kötü şartların ve olayların gölgesinde halk, toprak ve zenginlik olarak milli ordu kurumunun varlığı ekseninde Irak’ı ve ümmeti korumak için Irak’ın egemenliğini, bağımsızlığını müdafaa eden, büyük fedakarlıklar gösteren Irak ordusunun kuruluşunun 99. Yıldönümünü karşılamaktayız.

2003 yılında baş gösteren işgalden itibaren Irak’ın uçuruma sürüklenmesinin, acılarının çoğalmasının, egemenliğinin ayaklar altına alınmasının, güvenlik ve istikrarını yitirmesinin en önemli sebebi mezhep ve parti ayrımcılığına veya harici bağlılıklara ve emirlere boyun eğmeyen Irak milli ordusunun yitirilmesidir. Bundan dolayı işgalci ve onunla beraber hareket eden kuklalar, ordu kurumunun sonlanması, hedefleri çizilmiş ve araçları hazırlanmış uygulamalar bağlamında feshedilmesi, dış direktiflere boyun eğen mezhepçilikle karıştırılması, bunun akabinde İran’da Velayeti’l Fakih rejimine mutlak bir şekilde terörist milislerle tebdil edilmesi üzerine çalıştı.

İşte bu şekilde Irak, orduya alternatif olan milisler tarafından, aynı motivasyonlarla oluşturulmuş güvenlik güçlerinin yardımıyla, halka baskı kurmak, haklarını ellerinden almak, saygın ve özgür yaşamlarına son vermek, mezhep ve parti ayrımcılığı üzerine mebni siyasi çalışmaları korumak, Irak’ın şuanda içinde bulunduğu duruma ulaştıran acıları sürdürmek için Iraklı halka yönelik en feci suçların işlendiği bir kaos sahasına dönüştürüldü.

Dinine, vatanına, ümmetine bağlı, toprağını, halkını ve zenginliğini işgalden ve harici nüfuzdan koruyan güçlü milli bir ordu oluşturmak, Irak’ın içinde bulunduğu bu acı durumdan kurtulmasını, yaklaşık 17 senedir onu esir alan bu durumun değişmesi için halkı koruma güvencesini sağlayacak şartlardan biridir. Özellikle Iraklıların tamamının işgali ve hegemonyayı reddettiği, işgalin tüm çeşitlerinin zincirlerinden kurtulmaya çabaladığı, mezhep, ırk, parti ayrımcılığı üzerine mebni siyasi rejimin düşmesini talep ettikleri son devrimde birleştiği ve safları sıklaştırdığı şu zamanda…

Genel Sekreterlik

11 Camdiyelula 1441

06 Ocak 2020

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