ABD Kuvvetleri Ayn El-Esed Hava Üssünde B-52 Bombardıman Uçakları İçin Pist İnşa Ediyor

Enbar muhafazasındaki ismi paylaşılmayan hükümet kaynakları tarafından, Enbar muhafazasındaki Ayn El-Esed hava üssünün içinde Amerika kuvvetleri tarafından B-52 bombardıman uçakları için stratejik bir tesis ve pist inşa edildiği iddia edildi.

Haber ajanslarının söz konusu ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre Amerikalı kuvvetler, Enbar muhafazasının batısında yer alan Hit kazasına bağlı El-Bağdadi nahiyesindeki Ayn El-Esed hava üssünün içinde B-52 bombardıman uçakları için stratejik bir tesis ve pist inşa ediyor.

Ayn El-Esed hava üssünün içinde konuşlanan Amerika kuvvetlerin, B-52 bombardıman uçakları için stratejik bir tesis ve pist inşa etmek amacıyla Enbar’ın batısındaki Kubeyse nahiyesi cihetinden uçak binasını genişletme çalışmaları yürüttüğüne işaret edildi.

Söz konusu pist inşa edildiğinde İngiltere’de mevcut olan pist gibi B-52 bombardıman uçaklarına tahsis edilen, dünyadaki en önemli pist olacağına işaret ediliyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptığı basın açıklamasında ABD’nin Irak hükümetine Amerikan askerlerinin çekileceğini bildirdiği iddialarını yalanlayarak, “Irak’tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok” açıklamasında bulunduğu biliniyor.

HEYET Net

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