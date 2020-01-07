ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Irak’tan Çekilmiyoruz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin Irak hükümetine Amerikan askerlerinin çekileceğini bildirdiği iddialarını yalanlayarak, “Irak’tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok” açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper sosyal medyada dolaşan mektupla ilgili yaptığı basın açıklamasında “Irak’tan çekilme ile ilgili herhangi bir karar söz konusu değil. Mektubun ne olduğunu bilmiyoruz, mektubu araştırıyoruz ancak çekilme ile ilgili bir karar veya planımız da yok.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan söz konusu mektupta, Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak’tan çekileceklerini bildirdiği iddia edilmişti. Söz konusu mektup, ABD Savunma Bakanı Mark Esper tarafından nefyedilinceye kadar büyük tartışmalara neden oldu.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise “Henüz şimdi CENTCOM Komutanı Orgeneral (Kenneth) McKenzie ile konuştum. ‘Mektup tamamen imzasız, taslak ve yanlış ifadeler kullanılmış. Kuvvet hareketliliği konusunda bilgi vermek için Iraklı üst düzey yetkililere gönderilecekti. Yanlış kelimeler seçilmiş, yanlışlık olmuş’ dedi.” bilgisini paylaştı.

Dün Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin, Haşdi Şaabi lideri Ebu Mehdi El-Muhendis’in, İranlı 8 subayın ve bazı Haşdi Şaabi liderlerinin Bağdat’ta suikasta kurban gitmesinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirmişti. Oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını isteyen yasa tasarısı, Meclis tarafından kabul edilmişti.

HEYET Net

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