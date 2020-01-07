Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, Felluce şehrinde yeni bir toplu mezarın ortaya çıkması hakkında bir basın açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

(Basın Açıklaması) Felluce Şehrinde Yeni Bir Toplu Mezarın Ortaya Çıkması Hakkında Basın Açıklaması

Geçtiğimiz Pazar günü (05 Ocak 2020) Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinin doğusundaki El-Muştel mıntıkasında yeni bir toplu mezar ortaya çıktı. Felluce, Saklaviye ve Enbar muhafazasının diğer şehirlerinde mezhepçi milisler tarafından bu bölgede 2014’ten itibaren dönen savaşlarda kaçırılan ve cebri kayıp suçunun mağdurları oldukları tahmin edilen yaklaşık 200 sivilin cesedini kapsıyordu söz konusu mezar. El-Muştel mıntıkasının hiçbir zaman silahlı grupların hakimiyeti altına girmediği, her zaman güvenlik güçlerinin ve Ketaib İmam Ali ile Ketaib Hizbullah milislerinin kontrolü altında olduğu biliniyor.

Görgü tanıklarına göre Enbar muhafazasındaki yerel yönetim, bu korkunç suçun üstünü örtmeye çabalıyor, bununla alakalı hiçbir bilginin yayılmasına izin vermiyor, yıllardır kayıp olan kişilerin yakınlarının gelip kimlik tespiti yapmalarına alan açmıyor.

Bu suç, faillerinin adalet karşısına çıkmasını, haklarında gerekli yaptırımların uygulanmasını gerekli kılan insanlığa karşı işlenmiş savaş suçu mesabesindedir. Bunun sorumlusu altıncı işgal hükümeti El-Abadi hükümeti, Haşdi Şaabi milisleri, bu şehirlerde işlenen katliamlara destek veren kimselerdir. Ki bu şehirlerde Iraklılara musallat olduklarından beri bu kesimlerin döktüğü kanın boyutları ayan beyan ortadadır. Aynı şekilde o sıralarda bu milislerle yardımlaşma suçu işleyen ve şuanda da ortaya çıkan bu toplu mezarları gizleme suçu işleyen Enbar muhafazasındaki yetkililer de bunun sorumluluları arasındadır.

Medya Birimi

10 Cemadiyelula 1441

05 Ocak 2020

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