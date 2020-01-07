Başkent Bağdat’ın Doğusunda Kimliği Belirsiz Bir Ceset Bulundu

Başkent Bağdat’ın doğusunda bugün öğle saatlerinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan kimliği belirsiz bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan İkinci El-Emin mıntıkasında bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz bir adamın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Söz konusu cesedin göğüs bölgesinden kurşunlandığı kaynaklar tarafından ifade edildi.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere cesedin adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeybatısında yer alan Eş-Şale mıntıkasında bir eve el bombası atılması sonucunda bir sivilin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Yusufiye nahiyesine bağlı El-Mesarra köyünde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir okul müdürünün hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Başkent Bağdat’ın güneybatısında yer alan Amil mıntıkasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ikinci bir okul müdürünün hayatını kaybettiği bildirilirken Başkent Bağdat’ın doğusunda düzenlenen benzer bir silahlı saldırı sonucunda Ahmed Salah El-Herişavi adlı bir sivil aktivistin hayatını kaybettiği ifade edildi.

HEYET Net

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