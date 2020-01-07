Irak Müslüman Alimler Heyeti: “Toplu Mezarların Sorumluları El-Abadi Hükümeti, Haşdi Şaabi Milisler ve Bu Katliamda Onlara Destek Olan Kimselerdir”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından yayınlanan basın açıklamasında Irak Müslüman Alimler Heyeti Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinde ortaya çıkan yeni toplu mezar olayından El-Abadi hükümetini, Haşdi Şaabi milislerini ve bu katliamlarda onlara destek sağlayan kimseleri sorumlu tuttu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Geçtiğimiz Pazar günü (05 Ocak 2020) Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinin doğusundaki El-Muştel mıntıkasında yeni bir toplu mezar ortaya çıktı. Felluce, Saklaviye ve Enbar muhafazasının diğer şehirlerinde mezhepçi milisler tarafından bu bölgede 2014’ten itibaren dönen savaşlarda kaçırılan ve cebri kayıp suçunun mağdurları oldukları tahmin edilen yaklaşık 200 sivilin cesedini kapsıyordu söz konusu mezar. El-Muştel mıntıkasının hiçbir zaman silahlı grupların hakimiyeti altına girmediği, her zaman güvenlik güçlerinin ve Ketaib İmam Ali ile Ketaib Hizbullah milislerinin kontrolü altında olduğu biliniyor.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada görgü tanıklarının Enbar muhafazasındaki yerel yönetimin, bu korkunç suçun üstünü örtmeye çabalıdığı, bununla alakalı hiçbir bilginin yayılmasına izin vermediği, yıllardır kayıp olan kişilerin yakınlarının gelip kimlik tespiti yapmalarına alan açmadığı açıklamalarına yer verildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Bu suç, faillerinin adalet karşısına çıkmasını, haklarında gerekli yaptırımların uygulanmasını gerekli kılan insanlığa karşı işlenmiş savaş suçu mesabesindedir. Bunun sorumlusu altıncı işgal hükümeti El-Abadi hükümeti, Haşdi Şaabi milisleri, bu şehirlerde işlenen katliamlara destek veren kimselerdir.”

Daha sonra açıklamada bu şehirlerde Iraklılara musallat olduklarından beri bu kesimlerin döktüğü kanın boyutları ayan beyan ortada olduğuna dikkat çekilerek aynı şekilde o sıralarda bu milislerle yardımlaşma suçu işleyen ve şuanda da ortaya çıkan bu toplu mezarları gizleme suçu işleyen Enbar muhafazasındaki yetkililerin de bunun sorumluları arasında olduğu vurgulandı.

HEYET Net

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