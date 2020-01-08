Basra Şehrinin Batısında Mayın Patlaması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin batısında dün akşam saatlerinde savaş kalıntısı bir bombanın infilak etmesi sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının hükümetin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Basra şehrinin batısında yer alan Ez-Zubeyr kazasındaki Er-Remile sahrasında, savaş kalıntısı bir mayın dün akşam saatlerinde bir kişi kimyon bitkisi aradığı esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda kimyon bitkisi arayan vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Basra şehrinin doğu ve batısındaki sınır mıntıkalarında yer altına gömülmüş bombaların zaman zaman infilak etmesi sonucunda ölümlere ve yaralanmalara tanık olunduğu biliniyor. Söz konusu patlamaların genelde kurbanı çobanlar olmaktadır. Hükümetin ilgili kesimlerinin savaş kalıntısı bombaların ve mayınların büyük oranda temizlendiğini vurgulamalarına rağmen patlamalar hala devam etmektedir.

HEYET Net

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