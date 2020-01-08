El-Amara Şehrinde Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti 1 Kişi Yaralandı

Meysan muhafazasının merkezi olan El-Amara şehrinde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre El-Amara şehrinde yer alan mıntıkalardan birinde dün akşam saatlerinde bazı şahıslar arasında kavga meydana geldi. Silahlarında kullanıldığı söz konusu kavga sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bir diğerinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı kavganın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan şahısları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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