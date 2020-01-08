Kerkük Şehrinin Ortasında Patlama: 2 Kişi Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin ortasında bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden biri subay 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin ortasında yer alan gelişmiş karargah noktası kapsamındaki Bamur El-Haşamene ayrımında tuzaklanmış bomba, bugün sabah saatlerinde ordu kuvvetleri denetim yaptığı esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden biri tugay komutanı 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak amacıyla bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

7 total views, 1 views today