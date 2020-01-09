Irak’ın Gündeminde (09.01.2020)

Mike Pence: İran Kendine Bağlı Gruplardan Amerika Hedeflerine Saldırmamalarını Talep Etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence İranlı askeri komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Amerikalıların daha fazla güvende olduğunu vurguladı.

Haber ajansları Mike Pence’in şu açıklamalarına yer verdi: “Amerika Birleşik Devletleri’nin elde ettiği bilgilere göre İran’a kendine bağlı gruplardan Amerika hedeflerine ve sivillere saldırmamasını talep etti.”

Öte yandan Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan ve Amerika elçiliğinin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye dün akşam saatlerinde 2 roket düştü. Aynı şekilde dün sabah saatlerinde Irak’ta Amerikalı kuvvetlerin de bulunduğu iki üsse roket saldırıları düzenledi. Ancak ne insani ne de maddi bir zararın hasıl olmadığı ifade edildi.

Nasiriye Şehrinde El-Habubi Meydanında Göstericilere Silahlı Saldırı: 8 Yaralı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Habubi meydanındaki gösteri alanına dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda göstericilerden 8 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları aktivistlerin eylem çadırlarından bazılarının ateşe verildiği açıklamasına yer verdiği gibi aktivistlerin bu saldırıdan siyasi partileri ve silahlı milisleri sorumlu tuttuğunu açıkladı. Bunun nedeninin ise Nasiriye şehrinin ortasındaki gösteri alanlarında Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El-Muhendis için sembolik cenaze aracının geçilmesine izin verilmemesi olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Zi Kar Sağlık Kurumu Genel Müdürü şu açıklamalarda bulundu: Nasiriye şehrindeki El-Huseyn Eğitim Hastanesi, dün gece geç saatlerde göstericilerden 8 yaralıyı kabul etti. Bunlardan altısı göğsünden, baldırdan ve sırttan yaralanmıştı. Bunlara hemen ameliyat odalarına alınarak müdahale edildi. Diğer ikisi ise kargaşadan yaralandı.”

Haber ajansları sivil aktivist Hasan Baskut’un şu sözlerini paylaştı: “Kimliği belirsiz kişiler El-Habubi Meydanındaki gösteri sahasına, El-Hadarat köprüsü tarafından saldırdı. Ardından eylem çadırlarına yoğun bir şekilde ateş açtılar ve bu yarım saat devam etti. Saldırı sonucunda bazıları yaralandı ve bazı eylem çadırlarında yangın meydana geldi.”

Irak-Suriye Sınırı Yakınlarında Silahlı Saldırı: Polis Kuvvetlerinden 4 Ölü veya Yaralı

Suriye-Irak sınırları yakınlarında bugün sabah saatlerinde sınır polislerine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Güvenlik Medya Ağı’na dayandırdıkları habere göre Suriye-Irak sınırları kapsamında sınır polisleri bugün sabah saatlerinde terör unsurları araştırma operasyonları icra ederken silahlı saldırıya maruz kaldı. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Tamim muhafazasının dün sabah saatlerinde, Kerkük şehrinin ortasında yer alan gelişmiş karargah noktası kapsamındaki Bamur El-Haşamene ayrımında tuzaklanmış bombanın, ordu kuvvetleri denetim yaptığı esnada infilak etmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden biri tugay komutanı 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Batısında Silahlı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın batısında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazası kapsamında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan Tahrir Meydanı’ndan ayrılan Muhammed El-Abudi adlı sivil aktivistin şehrin doğusunda yer alan Sadr şehrindeki evine ulaşamadan milisler tarafından kaçırılmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Güneyinde Patlama: 2 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneyinde sivil bir evin yakınlarında bugün öğle saatlerinde büyük garip bir patlama sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Et-Tahrir mıntıkasında bir sivil ev yakınlarında bugün öğle saatlerinde garip bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturmalara başladıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Perşembe günü Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasına bağlı Aga Can mıntıkasında hükümetin güvenlik güçlerinin denetim noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda güvenlik noktasındaki güvenlik güçlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ta Yarınki Cuma Gösterilerine Milyonlarca Vatandaş Çağrıldı

Irak’ta barışçıl gösteriler düzenleyen komite, göstericilerin yasal isteklerine kayıtsız kalan hükümeti protesto etmek için milyonları yarın gösteri ve protesto alanlarına davet etti.

Haber ajansları Başkent Bağdat ve diğer muhafazalardaki aktivistlerin şu sözlerine yer verdi: “10 Ocak gösterisi, göstericilerin isteklerine 4 aydır kayıtsız kalan hükümete baskı kurmak için milyonların katılımına tanık olacak.”

Aktivistlerin yarınki gösteri için birkaç gündür hazırlık yaptıkları belirtilmektedir. Geçilen 3 ay boyunca göstericilerden öldürülenlere kısas uygulanmasına işaretle gösterilerden bazılarının ismi Kısas gösterisi olarak isimlendirildi. Tahrir Meydanı’ndaki göstericilerin kask, su ve şişe hazırlanması çağrısı yapılan afişler astıkları belirtildi. Çünkü göstericilerin hükümet kuvvetleri tarafından saldırılara maruz kaldıkları belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 23.000’e yakın kişinin yaralandığı biliniyor.

HEYET Net

4 total views, 1 views today