Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültürel Perşembe Meclisi Dr. Haris El-Helalime’yi Konuk Olarak Ağırladı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Ürdün’deki Zerka Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi hocalarından Dr. Haris El-Helalime’yi konuk olarak ağırladı. Bu bağlamda Dr. Haris El-Helalime “Yahudi Ulusal Hukuk ve Devletin Irkçılığı Kutsaması” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. Haris El-Helalime seminerinin başında Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni, işgalin gölgesindeki Irak’ın durumu hakkındaki görüşlerini takdir ettikten sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin önceki Genel Sekreteri Şeyh Dr. Haris Ed-Dari (rahimehullah)’ın Irak atmosferine yönelik ince teşhislerdeki rolüne işaret etti.

Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerde Dr. Haris El-Helalime Siyonist oluşumların yanında kullanılan ulusal hukuka has tanımlarını, Filistinli halkın haklarına ve uluslararası hukukların kullandığı mizaçlarına göre vatandaşlık haklarına etkisinin boyutlarını ele aldı. Şöyle ki, uluslararası kanunlar Siyonist yönetimlerin davranışlarını geçiştirmekte, kanunlar bağlamında ırksal kök hakkında ihlallerine göz kapatmaktadır.

Daha sonra Dr. Haris El-Helalime İbrani devlet modellerini, Knesset’teki aşırı sağ Yahudi partilerin rollerini, Filistinli halkı dışlamalarını, kanunlar ve kararlar bağlamında dini ve milli ırk belirlemek için çabalarını ele aldı. Bu durum İsrail’i, Yahudi siyasetçilerin, hahamların ve bazı karar vericilerin tanıklığıyla demokratik olmayan bir devlete dönüştürmektedir.

Dr. Haris El-Helalime ardından Yahudi milliyetçiliğiyle ilişkili Yahudi hukukuyla ilişkili bazı dosyaları ele aldı. İşgal edilen topraklarda demografik değişim ve yerleşimcilik söz konusu ele alınan konular arasındaydı. Öte yandan işgalci oluşum içinde kanunlarla ilişkili uygulamalar hakkında aşırı sağ ile liberallerin arasında Knesset içindeki siyasi hesaplaşma da ele alındı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Ürdün’deki Zerka Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi hocalarından Dr. Haris El-Helalime tarafından verilen seminerin sonunda sivil devlet ve dini devletle ilişkili kavramlar, Siyonistlerin konumunun bunlardan hangisi olduğu hakkında sorulara cevap verildiği gibi Yahudi devletinin tabiatı, ırkçılık üzerine mebni kimliği masaya yatırılarak tartışıldı.

HEYET Net

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