Irak’ın Gündeminden (10.01.2020)

Kerkük Şehrinin Güneyinde Denetim Noktası Hedef Alındı: 1 Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazası çevresinde hükümetim denetim noktasına bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalarına Devam Ediyor

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda vatandaşlardan 7 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Samarra şehrinde dün akşam saatlerinde hükümetin güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne bağlı olma suçuyla itham edilen 7 vatandaşın tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Iraklılar, Protestocuların “Milyonluk Gösteri” Çağrısını Olumlu Karşıladı: Protesto Alanları Dolmaya Başladı

Irak’ta 100 gündür devam eden hükümet karşıtı protestocuların, bugünkü gösterilere bir milyon kişinin katılması için sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar sonucunda bugün sabah saatlerinde Başkent Bağdat ve ülkenin diğer bölgelerindeki gösteri alanlarında kalabalıklar bir araya gelmeye başladı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda geneli gençler olan kalabalık göstericilerin protestolara katılmak için Tahrir Meydanı’nda toplandıkları görüntülendi. Yayınlanan diğer bir videoda ise onlarca göstericinin geceleyin protesto yürüyüşleri düzenlendikleri görüntülendi.

Zi Kar muhafazasında çeşitli kaza ve nahiyelerden gelen binlerce vatandaşın sabahın ilk saatlerinde Nasiriye şehrindeki gösteri alanında toplandıkları, siyasi değişim isteklerinin yerine getirilmesini ifade eden sloganlar attıkları belirtildi.

Aynı şekilde Divaniye şehrindeki Sae Meydanı’nda gösteri ve protestolara katılmak için yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Bugün ikindide toplumun bütün gruplarının katılımıyla şehrin ortasında Sae meydanına doğru yapılacak merkezi gösteri için katılımlar devam ediyor.

Vasit muhafazasının merkezi olan Kut şehrinde ise bugünkü gösterilere bir milyon kişinin katılması için sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar çerçevesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren kalabalık halk grupları gösteri alanlarında toplanmaya başladı. Irak’ın bölgesel ve küresel çatışmalardan uzak tutulması ve bağımsız bir başbakan seçilmesi isteklerini içeren pankartlar açıldı.

Protestocular, yaklaşık 4 aydır göstericilerin yasal isteklerine hiçbir cevap verilmemesini protesto etmek amacıyla sosyal medyada başta Bağdat olmak üzere tüm kentlerde “milyonluk gösteri” çağrıları yapmıştı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 23.000’e yakın kişinin yaralandığı biliniyor.

Irak-Suriye Sınırlarında Hava Saldırısı: Haşdi Şaabi Milislerinden 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak sınırlarının yakınındaki Suriye’nin Deyr Zor muhafazasında kimliği belirsiz uçaklar tarafından Haşdi Şaabi milislerinin mevkilerine hava saldırıları düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 8 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırdığı habere göre Deyr Zor muhafazasında yer alan Elbukemal mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerinin araçlarına kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısı düzenlendi. Öte yandan 4 gündür en az üç köyün kimliği belirsiz insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

Amerika öncülüğünde uluslararası koalisyonun resmi sözcüsü yayınladığı açıklamasında kuvvetlerinin bölgede hiçbir hava saldırısı düzenlemediklerini vurguladı.

Elbukemal kırsalında İran’a bağlı silahlı grupların bulunduğu ve Haşdi Şaabi milislerinin heyeti içinde büyük nüfuzdan faydalandıkları bilinmektedir.

Bakuba Şehrinin Doğusunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Mendeli nahiyesinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tikrit ve Musul Şehirlerindeki Operasyonlarda 3 Kişi Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehri ile Salahuddin muhafazasının merkezi Tikrit şehrinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin dün akşam saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Şarkat kazasında hükümet kuvvetleri dün akşam saatlerinde şe zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlarda 2 kişinin tutuklandığı bildirildi. Öte yandan Musul şehrinde Hammam Alil mıntıkasında düzenlenen operasyonda 1 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Tutuklanan kişilerin silahlı örgüte bağlı olmakla suçlandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Musul Şehrinde Kavga: Ölü ve Yaralılar Var

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin sol yakasında dün akşam saatlerinde meydana gelen kavga sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin sol yakasında El-Hudeba mahallesinde bir lokantada dün akşam saatlerinde kavga meydana geldi. Söz konusu kavgada işçilerden biri bıçak çekerek işçi arkadaşlarına saldırdı. Söz konusu olay sonucunda bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğerlerinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, kavganın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybeden kişiyi ise adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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