Besair Yayınları 30. Uluslararası Doha Kitap Fuarına Katılıyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi’ne bağlı Besair yayınları, düşünce, fıkıh, fıkıh usulü, insan hakları, insan hakları ihlalleri alanında yayınladığı çeşitli kitaplarıyla Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 30. Uluslararası Doha Kitap Fuarına katıldı.

Organizasyon kapsamında imza günleri, atölye çalışmaları, şiir etkinlikleri ve konferanslar düzenlenecek olan 30. Uluslararası Doha Kitap Fuarı, 19 Ocak’a kadar devam edecek.

Katar’da, 30’uncu kez kitapseverlerle buluşan Uluslararası Doha Kitap Fuarına bu yıl aralarında ilk defa katılacak olan Belçika ve Avusturalya’nın da olduğu 31 ülkeden 335 yayınevi katılıyor. Fuarın kültür etkinlikleri kapsamında 18 seminer düzenlenecek. Besair yayınları müdürü de bunlardan bazılarına katılım gösterecek.

HEYET Net

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