Irak Müslüman Alimler Heyeti Doğu Türkistan’daki Uygur Müslümanlarıyla Dayanışma Etkinliğine Katıldı

HEYET Net- İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden bir ekip, 10 Ocak 2020 Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul’da düzenlenen, Doğu Türkistan’da zulme uğrayan Uygur Müslümanlarıyla Müslüman Alimlerin ve davetçilerin dayanışma etkinliğine katıldı.

Söz konusu Irak Müslüman Alimler Heyeti ekibinde Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani, Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari ve Siyasi Birimi Raportörü Dr. Samir El-Alvani bulunuyordu.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani yaptığı konuşmasında daha önce Uygur Müslümanları için yapılan oturumları, onlarla yapılan yardımlaşmaları, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yardımlaşma çerçevesinde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin başta basın alanında olmak üzere sunduğu sözleri, başta basın ve insan hakları olmak üzere Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin tecrübesini sunduğunu ve yardımlaşmaya ve geliştirmeye hazırlandıklarını hatırlattı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari ise yaptığı konuşmasında Filistin, Irak, Suriye ve diğer İslami ülkelerde İslami tecrübeleri hatırlattıktan sonra ilkeleri korumakla beraber hikmet dili ile hikmet bahanesiyle haklardan geri durmanın arasını ayırmanın zaruretini vurguladı. Uygur Müslümanlarıyla dayanışma sağlamak için bazı önerilerde bulundu.

Söz konusu etkinlik, Türkiye’de ikamet eden bazı alimler birliklerinin yaptığı etkinlikler kapsamında gerçekleşti. Bu son etkinlik, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Ehlisünnet Alimler Birliği ve Doğu Türkistan Alimler Birliği tarafından düzenlendi.

Söz konusu etkinliğe İstanbul’da yaşayan bir çok Uygur Müslümanı katıldığı gibi Türkiye’de yaşayan çeşitli alimler katılım gösterdi.

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