Irak’ın Gündeminden (13.01.2020)

Kerbela ve Vasit Muhafazalarında Göstericilere Müdahale: 60 Kişi Yaralandı

Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları Komiserliği dün yaptığı açıklamasında Kerbela ve Vasit muhafazalarında hükümete bağlı güvenlik güçleri ve milisler tarafından barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 60’tan fazla kişinin yaralandığını vurguladı.

İnsan Hakları Komiserliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar denildi: “Kerbela ve Vasit muhafazalarında güvenlik güçleri ve milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilerden yaralananların sayısı maalesef artmaktadır.”

Öte yandan yayınlanan açıklamada Vasit Üniversitesi yakınlarında 46 göstericinin, Kerbela muhafazasındaki Zeyd Meydanı’nda 14 göstericinin yaralandığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları örgütünün doğruladığı son istatistiklere göre Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında yer alan şehirlerdeki gösteri alanlarına güvenlik güçlerinin gerçek mermi, ses bombası, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla hedef alması sonucunda göstericilerden hayatını kaybedenlerin sayısı 520’e, yaralananların ise 27 bine ulaştı. Söz konusu yaralılardan bazılarında kalıcı sakatlık meydana geldi. Öte yandan gösterileri destekleyen göstericilerden ve sivil aktivistlerden şuana dek 166 kişi kaçırıldı veya tutuklandı ve bu suçlardan sorumlu kişilerden kimse hala adalet karşısına çıkartılmadı.

Iraklılar üç aydan beri, Irak’ın işgal edilmesinin ardından 16 yıldan fazla bir süredir kamu malını çalan, ülkenin servetini yağmalayan hakim siyasi tabakayı sert bir dille tenkit etmektedir. Diğer yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa edeli beri ülkede siyasi bir felç yaşanmaktadır. Anayasal süre son bulmasına rağmen Başbakanlığa getirilecek şahsı seçmek için uzlaşmak yerine çatışmalar ve şahsı çıkarlar peşinde koşma devam etmektedir.

Amerikalı Kuvvetlerin Bulunduğu Beled Askeri Üssü Katyuşa Füzeleriyle Hedef Alındı

Salahuddin muhafazasındaki, hükümet kuvvetleri ile Amerikalı kuvvetlerin içinde bulunduğu Beled askeri üssü dün akşam saatlerinde füze saldırısına maruz kalması sonucunda hükümet kuvvetlerinden ikisi subay 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Salahuddin muhafazasında yer alan ve hükümet kuvvetleri ile Amerikalı kuvvetlerin içinde bulunduğu Beled askeri üssüne dün akşam saatlerinde 8 adet katyuşa füzesi düştü. Söz konusu saldırı sonucunda hükümet kuvvetlerinden ikisi subay 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Söz konusu saldırının, yaklaşık beş gün önce İran’ın, hükümet kuvvetleri ile Amerikalı kuvvetlerin içinde bulunduğu Enbar muhafazasındaki Ayn Esed hava üssüne ve Erbil’deki Harir üssüne düzenlediği saldırıların ardından geldiği biliniyor. Bu saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin, Haşdi Şaabi lideri Ebu Mehdi El-Muhendis’in, İranlı 8 subayın ve bazı Haşdi Şaabi liderlerinin Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarında insan hava arazıyla düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmelerine bir cevap olduğu biliniyor.

Silahlı Milisler Bir Sivil Aktivisti Daha Kaçırdılar

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’ndan dün akşam saatlerinde ayrıldıktan sonra Selam El-İkab adlı sivil aktivistin silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre silahlı milislere bağlı unsurlar dün gece geç saatlerde Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’ndan ayrılan Selam El-İkab adlı sivil aktivisti kaçırdı.

Haber ajansları Tahrir Meydanı’ndaki göstericilerin kaçırılan sivil aktivistin hayatının korunmasında hükümet yetkililerin ve güvenlik güçlerinin sorumlu olduğu açıklamasını yaptıktan sonra kaçırılan aktivistin hemen ortaya çıkartılmasını ve gösterilere katılan gazetecilerin ve aktivistlerin kaçırılmasında ve öldürülmesinde sorumlu olan kimselerin hızlı bir şekilde adalet karşısına çıkarılmalarını talep ettiklerini açıkladı.

Haber ajansları daha önce Fransa Haber Ajansı muhabirlerinden Selman El-Yasiri’nin kaçırıldığını vurgulamıştı. Ancak Selman El-Yasiri tarafından bu haber yalanlanmıştı. Selman El-Yasiri yaptığı açıklamasında kimliği belirsiz kişilerin onu bilmediği bir yere götürdüklerini, soruşturmanın ardından serbest bıraktıklarını ifade etti.

Irak’ta devam eden hükümet karşıtı halk gösterilerine ve protestolarına katılan aktivitsleri ve göstericileri hedef alan cinayet, kaçırma ve tutuklama operasyonları devam etmektedir. Özellikle son birkaç haftadır Başkent Bağdat ve diğer muhafazalarda bu türden operasyonların sayısının arttığı dikkat çekmektedir. Aktivistlerin hedef alınmasının arkasında bulunan isimlerin ise İran tarafından desteklenen milisler olduğu yönünde suçlamalar devam etmektedir.

Divaniye Şehrinin Kuzeybatısında Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrinin kuzeybatısında bugün sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamada Divaniye şehrinin kuzeybatısında Gamas ayrımında bir araç bugün sabah saatlerinde dereye yuvarlandı. Söz konusu kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı yere intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta meydana gelen trafik kazalarının normalin çok fazla üstünde olduğu biliniyor. Hükümetin ise bu kazalara neden olan sebeplere en ufak bir ihtimam göstermediği, Irak’taki bazı yollara çok kazaların yaşanmasından dolayı Ölüm Yolu ismi verildiği biliniyor. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Yolların düzgün olmaması, bazı yolların dar olması, devamlı koruma sağlanmaması, trafik lambalarının olmaması, araçların hızını gözlemleyecek devriye ve radarların olmaması nedeniyle şoförlerin aşırı hız kullanması söz konusu sebeplerden bazılarıdır.

Başkent Bağdat’ın Güneydoğusundaki Silahlı Saldırıda 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Nehrevan mıntıkasında bugün öğle saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Vasit ve Zi Kar Muhafazalarında İki Farklı Olay

Vasit muhafazasında barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün ikindi saatlerinde yapılan açıklamaya göre Vasit muhafazasının merkezi olan Kut şehrinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin hala devam ettiği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Zi Kar muhafazasında yer alan Suk Şeyh kazasına bağlı El-Akike nahiyesinde İran’a bağlı silahlı milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Hasan Hadi Mehlehel adlı sivil aktivist hayatını kaybetti.

Hükümetten Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Eş Zamanlı Operasyonlar

Hükümete bağlı güvenlik kuvvetlerinin Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan bazı mıntıkalara sözde yargı tarafından arananları yakalamak adı altında bugün ikindi saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlediği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Vadi Selab, Vadi Hadid, İmam Veys mıntıkalarına ordu kuvvetleri ve polis kuvvetleri tarafından bugün ikindi saatlerinde yargı tarafından aranan kişileri yakalama adı altında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Söz konusu operasyonlar bağlamında hükümetin güvenlik güçleri operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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