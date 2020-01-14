Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Almanya’da Müslüman toplumun önemli isimlerinden olan Almanya Müslümanlar Merkezi Konseyi üyesi Almanyalı Müslüman Düşünür Dr. Murad Wilfried Hofmann’ın uzun bir tedavi sürecinden sonra 89 yaşında hayatını kaybetmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Almanyalı Müslüman Düşünür Murad Wilfried Hofmann (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Almanya’da Müslüman toplumun önemli isimlerinden olan Almanya Müslümanlar Merkezi Konseyi üyesi Almanyalı Müslüman Düşünür Dr. Murad Wilfried Hofmann’ın uzun bir tedavi sürecinden sonra Pazar günü (12 Ocak 2020)’de 89 yaşında hayatını kaybettiği haberini aldı.

Dr. Murad Wilfried Hofmann (rahimehullah) Almanya’nın Aschaffenburg ilçesinde 1931 yılında dünyaya geldi. Münih Üniversitesi’nde hukuk fakültesinden mezun oldu. Daha sonra yine hukuk alanındaki eğitimine ABD’de Harvard Üniversitesi’nde devam etti. Dr. Murad Wilfried Hofmann (rahimehullah) 1961 yılında girdiği Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda 33 yıl uzman olarak hizmet verdi. 1983-1987 yılları arasında Brüksel NATO’da bilgi departmanı müdürü olarak çalıştı. Ardından 1987’den 1990’a kadar Almanya’nın Cezayir Büyükelçisi, 1990’dan 1994’e kadar Almanya’nın Fas Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Dr. Murad Wilfried Hofmann (rahimehullah)’ın Allah (azze ve celle)’ye davet alanında bazı kitapları bulunmaktadır. Bunlardan en çok dikkat çekenleri şunlardır: Alman Müslümanın Günlüğü, 2000 Yıl İslam, Mekke’ye Giden Yol, Alternatif Olarak İslam.

Allah (azze ve celle)’den Dr. Murad Wilfried Hofmann geniş rahmetiyle rahmet etmesini, çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırmasını, ailesine ve sevenlerine sabır ilham etmesini, onun yerini ümmetin hidayetini ve ıslahı için çabalayan Rabbani alimlerle doldurmasını niyaz ediyoruz.

Genel Sekreterlik

18 Cemadiyelula 1441

13 Ocak 2019

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